مصدر الصورة GETTY IMAGES Image caption تلقى برشلونة بقيادة كيكي سيتين ثمانية أهداف في مباراة واحدة، للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان من عام 1946

أقال برشلونة مدربه كيكي سيتين بعد أيام من هزيمته المهينة بنتيجة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وتولى سيتين (61 عاما) تدريب برشلونة في يناير/كانون الثاني، وقاد الفريق خلال 25 مباراة فقط.

وجاء برشلونة في المركز الثاني بالدوري الإسباني هذا الموسم بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد.

ويرجح أن يحل مكان سيتين في كامب نو، مدرب هولندا رونالد كومان، الذي لعب للنادي الكتالوني بين 1989 و1995.

وقال النادي إنه سيتم الإعلان عن المدرب الجديد "في الأيام المقبلة".

وكان الفوز الساحق لبايرن، بطل ألمانيا، أمام برشلونة يوم الجمعة هو المرة الرابعة التي يخرج فيها برشلونة خلال السنوات الخمس الماضية من دور الثمانية بالبطولة الأوروبية.

وكان سيتين الذي حل محل إرنستو فالفيردي في كامب نو قال بعد الهزيمة إنّ "الوقت قد حان لمراجعة واتخاذ القرارات اللازمة للمستقبل".

وبعد إقالة المدرب يوم الاثنين، قال برشلونة: "هذا هو القرار الأول ضمن إعادة هيكلة أوسع للفريق الأول".

كما أعلن النادي أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران من العام المقبل، ستقام في 15 مارس/آذار.

وقال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة إنه سيكون "أول من يغادر" إذا رغب النادي في إجراء تغييرات.

مسيرة كيكي سيتين مع برشلونة

13 يناير/كانون الثاني 2020

تم التعاقد معه كمدرب لبرشلونة في صفقة لمدة عامين ونصف بعد إقالة إرنستو فالفيردي

19 يناير/كانون الثاني 2020

فاز بأول مباراة له بعد تسجيل ليونيل ميسي للهدف الوحيد لبرشلونة 1-0 أمام غرناطة.

6 فبراير/شباط 2020

خرج برشلونة بقيادته من بطولة كأس الملك في ربع النهائي على يد أتلتيك بيلباو.

1 مارس/آذار 2020

خسر الكلاسيكو أمام ريال مدريد الذي تفوق على برشلونة في صدارة الدوري الإسباني.

14 أغسطس/آب 2020

عانى من هزيمة قاسية 8-2 أمام بايرن ميونيخ حيث خرج برشلونة من دوري أبطال أوروبا في ربع النهائي.