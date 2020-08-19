مصدر الصورة EPA Image caption فسخ كومان عقد عمله مع المنتخب الهولندي رغم أن العقد ما زال ساريا لسنتين

أعلن نادي برشلونة الكتالوني لكرة القدم يوم الأربعاء أنه تعاقد مع رونالد كومان - لاعب النادي السابق والمدرب الحالي للمنتخب الهولندي - لأن يكون كبير المدربين الجديد للنادي، خلفا للمدرب السابق كيكي سيتين الذي أقيل قبل يومين.

وفسخ كومان البالغ من العمر 57 عاما عقد عمله مع المنتخب الهولندي رغم أن العقد ما زال ساريا لسنتين، ووقع عقدا جديدا أمده سنتين مع برشلونة.

مصدر الصورة Reuters Image caption أقيل سيتين قبل يومين

وكان كومان قد لعب في صفوف فريق برشلونة بين عامي 1989 و1995، وساهم في إحراز النادي لقب الدوري الإسباني أربع مرات والكأس الأوروبي مرة واحدة في عام 1992. وكان له دور مميز في فوز برشلونة على سامبدوريا الإيطالي في تلك البطولة.

وكان برشلونة قد حل ثانيا في دوري لا ليغا في الموسم الماضي، وهو أول موسم لم يحرز فيه أي بطولة منذ موسم 2007-2008.

وأدى فارق النقاط الخمس بينه وبين بطل الدوري ريال مدريد في الموسم الماضي، علاوة على الهزيمة المدوية التي مني بها أمام بايرن ميونيخ في المباراة ربع النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الماضي إلى قرار برشلونة إقالة سيتين يوم الإثنين.

كما أعلن النادي عن تعيين رامون بلانيس مديرا فنيا جديدا للنادي. وكان بلانيس قد عمل مساعدا لأريك أبيدال الذي غادر منصبه كمدير للشؤون الرياضية يوم الثلاثاء.

الإيجابيات والسلبيات في سيرة كومان

كانت تجربة كومان الأولى في مجال التدريب عندما عمل مساعدا لمدرب المنتخب الوطني الهولندي غوس هيدينك في بطولة كأس العالم 1998، قبل أن يصبح الذراع الأيمن للوي فان غال الذي كان يتولى تدريب فريق برشلونة بين عامي 1998 و2000.

انتقل كومان بعد ذلك إلى بلده، حيث حقق نجاحات مع ناديي أياكس وبي أس في آيندهوفن وساعد في فوز الفريقين ببطولة الدوري الهولندي.

ثم انتقل إلى تدريب فريق بلنسية الإسباني لفترة وجيزة في عام 2007 حيث كان له دور في فوز الفريق بكأس الملك الإسباني (كوبا ديل ري)، ولكنه طرد من منصبه بعدما أنهى بلنسية الموسم الكروي في موقع حرج إذ تراجع الفريق إلى المركز الخامس عشر (السادس من المؤخرة في جدول الدوري) وذلك بفارق نقطتين فقط عن فرق منطقة الهبوط من الدوري الممتاز.

مصدر الصورة Reuters Image caption كومان يصل الى مطار برشلونة

وبعد فترات قضاها في تدريب فريقي ألكمار وفينورد، تعاقد كومان مع نادي ساوثامبتون الإنجليزي في عام 2014 حيث حقق نجاحا باهرا، إذ قاد الفريق إلى إحراز المركزين السادس والسابع في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمين، مما أهله للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

استرعت هذه النجاحات انتباه نادي أيفرتون، الذي تعاقد معه لتدريب فريق النادي في عام 2017، ولكنه لم يقض في غوديسون بارك إلا 16 شهرا غادر بعدها النادي وهو يقبع ضمن النوادي الثلاثة الأخيرة في الدوري.

ولكن خيبة الأمل تلك سرعان ما تبددت عندما عيّن في شباط / فبراير 2018 مدربا للمنتخب الوطني الهولندي الذي كان قد أخفق في الترشح لدورة كأس العالم 2018. وقاد كومان المنتخب إلى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية وساعده في التأهل لبطولة يورو 2020.

تعثرفريق برشلونة