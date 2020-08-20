مصدر الصورة Getty Images Image caption عاد ليدز يونايتد إلى الدوري الممتاز بعد غياب دام 16 سنة. وستكون أولى مبارياته في موسم الدوري الجديد الأصعب على الإطلاق.

أُعلن جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريمير ليغ) للموسم القادم 2020-21.

وسيواجه نادي ليفربول بطل الدوري نادي ليدز يونايتد الفائز ببطولة دوري الدرجة الأولى، والذي ارتقى إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي، في المباراة الإفتتاحية للدوري التي ستجري في الـ 12 من سبتمبر / أيلول المقبل.

كما سيواجه فريق فولهام، النادي الثاني الذي رقّي إلى الدوري الممتاز، فريق أرسنال اللندني على أرض الأول في كريفن كوتج، جنوب غربي لندن، بينما يستضيف نادي ويست بروميتش ألبيون، وهو النادي الثالث الذي صعد إلى البريمير ليغ، نادي ليستر سيتي.

وستجرى المباريات الإفتتاحية في الـ 12 من الشهر المقبل.

ولكن ستعاد جدولة مباراتي مانشستر سيتي وأستون فيلا، ومانشستر يونايتد وبرنلي، إذ لن تجرى هاتان المباراتان في نهاية الأسبوع الأول للدوري لمنح فريقي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد فترة استراحة 30 يوما بعد خسارتهما في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا (سيتي) وشبه نهائي بطولة الدوري الأوروبي (يونايتد).

أما مباراتا تشيلسي اللندني وولفرهامبتون ووندررز الإقتتاحيتان، فستجريان يوم الإثنين 14 سبتمبر / أيلول لأن الفريقين خرجا من البطولات الأوروبية في وقت أبكر.

وسيواجه البلوز (تشيلسي) فريق برايتون، بينما يستضيف فريق شفيلد يونايتد فريق ولفرهامبتون.

أما المباريات الأخرى التي سيشهدها أسبوع انطلاق الدوري فهي مباريات كريستال بالاس وساوثهامبتون، وتوتنهام وأيفرتون، وويستهام ونيوكاسل.

وستحدد تواريخ المباريات الدقيقة وأوقاتها بعد أن تجرى الإختيارات التلفزيونية. وستجرى المباريات دون حضور جمهور لتفادي انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي (دوري الدرجة الأولى) يوم الجمعة.

مباريات افتتاح الدوري الممتاز (التواريخ خاضعة للتغيير) كريستال بالاس - ساوثهامبتون 12 سبتمبر فولهام - أرسنال 12 سبتمبر ليفربول - ليدز يونايتد 12 سبتمبر توتنهام هوتسبر - أيفرتون 12 سبتمبر ويست بروميتش ألبيون - ليستر سيتي 12 سبتمبر ويستهام يونايتد - نيوكاسل يونايتد 12 سبتمبر برايتون - تشيلسي 14 سبتمبر شيفيلد يونايتد - وولفرهامبتون 14 سبتمبر برنلي - مانشستر يونايتد الموعد سيعلن لاحقا مانشستر سيتي - أستون فيلا الموعد سيعلن لاحقا

لقاء الأبطال

وأهم المباريات الافتتاحية هما اللتان سيتقابل فيهما بطلا الدوري الممتاز وبطولة دوري الدرجة الأولى، ليفربول وليدز.

فقد عاد ليدز يونايتد، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني الأسطوري مارشيلو بيلسا، إلى الدوري الممتاز بعد غياب دام 16 سنة. ومن المتوقع أن تكون أولى مبارياته، أمام ليفربول، هي الأصعب على الإطلاق.

فلم يخسر ليفربول - الذي أحرز بطولة الدوري للمرة الأولى منذ 30 عاما - أي مباراة على أرضه في الدوري الممتاز منذ خسارته أمام كريستال بالاس 3-1 في نيسان / أبريل 2017.

كما فاز تحت قيادة يورغن كلوب بـ 25 من المباريات الـ 26 الأخيرة التي خاضها على أرضه، ملعب أنفيلد.

وسيقابل الردز فريق تشيلسي على أرض الأخير، ستامفورد بريج غربي لندن، في مباراتهما الثانية، قبل أن يستضيف أرسنال الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

أما ليدز، فسيستضيف فولهام، الفريق المرتقي الثاني، في مباراته الثانية.

متى ستجرى المباريات المهمة؟

ستجرى أولى مباريات الدربي للموسم القادم في الـ 17 من تشرين الأول / أكتوبر، عندما يواجه ليفربول جاره اللدود أيفرتون.

وسيستضيف مانشستر يونايتد نادي ليدز في 19 كانون الأول / ديسمبر في مباراة ستشهد استئناف التنافسية القديمة بين الناديين. وستجرى مباراة الإياب على أرض ليدز، إيلاند رود، في 24 نيسان / أبريل 2021.

أما مانشستر سيتي، الذي حل ثانيا في الدوري في الموسم الماضي، فسيواجه بطل الدوري، ليفربول، على أرضه ملعب الاتحاد في الـ 7 من تشرين الثاني / نوفمبر. وستجرى مباراة الإياب في الـ 6 من شباط / فبراير.

مباريات دربي مختارة 17 أكتوبر أيفرتون وليفربول 5 ديسمبر توتنهام هوتسبر وأرسنال 12 ديسمبر مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي 16 يناير وولفرهامبتون وويست بروميتش 20 فبراير ليفربول وأيفرتون 6 مارس مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد 13 مارس أرسنال وتوتنهام هوتسبر 1 مايو ويست بروميتش ووولفرهامبتون

جدول مزدحم

سيكون الموسم الجديد - الذي تأخر انطلاقه بسبب جائحة كورونا - مزدحما بالمباريات، إذ سيكون أقصر بخمسة أسابيع من المواسم الكروية الاعتيادية نظرا لتأخر انتهاء موسم 2019-20. وتقرر الغاء عطلة الشتاء في الموسم المقبل.

وسيلتقي ناديا ليفربول وأرسنال في مباراة درع الاتحاد الإنجليزي (وهي مباراة تقام سنويا بين الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز والفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وهي بمثابة كأس السوبر في بلدان أخرى) في الـ 29 من آب/ أغسطس، يتفرغ بعدها اللاعبون للمباريات الدولية قبل إنطلاق موسم الدوري الجديد.

وقد تجرى مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في 15 من أيلول/ سبتمبر، وقد يلتقي مانشستر يونايتد ببرنلي في اليوم التالي، ولكن هذه المواعيد لم تؤكد بعد.

وهذه مواعيد مباريات فرق الدوري الممتاز غير المشاركة في البطولات الأوروبية والتي ستدخل المنافسة على كأس كاراباو في جولته الثانية:

ستجرى الجولات الثانية والثالثة والرابعة من بطولة كأس كاراباو - والتي ستشارك فيها فرق من الخط الأول - وسط الأسبوع في 15-16 و22-23 و29-30 أيلول / سبتمبر.

وسيبدأ نادي توتنهام رحلة التأهل لبطولة الدوري الأوروبي في 17 أيلول/ سبتمبر، وقد ينتهي به الأمر إلى خوض مباراتين في نفس الأسبوع.

ومن المقرر أن تجرى مباريات في الدوري الممتاز في فترة الأعياد في 26 كانون الأول / ديسمبر و28 من الشهر نفسه و2 كانون الثاني / يناير.

وستجرى آخر مباريات في الدوري في 23 أيار / مايو 2021، بعد 8 أيام من المباراة النهائية لكأس الإتحاد الإنجليزي.

أما المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل فستجرى في 29 من أيار / مايو، بينما تنطلق بطولة يورو 2020 الأوروبية المؤجلة في 11 حزيران / يونيو.