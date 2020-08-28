مصدر الصورة Getty Images Image caption قال كلوب إنّ ميسي سيكون "رائعاً" في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه غير متأكد مما إذا كان ذلك سيحدث

استبعد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إمكانية انتقال ليونيل ميسي مهاجم برشلونة إلى فريقه، لكنه أقر بأنّ اللاعب الدولي الأرجنتيني سيكون "رائعاً" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحيط بمستقبل ميسي التكهنات منذ أن طلب الرحيل عن برشلونة. لكنّ كلوب يقول إنه "لا توجد فرصة" لانضمامه إلى صفوف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان مهتماً بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، قال كلوب: "من لا يريد ميسي في فريقه؟".

وأضاف: "تكلفة انتقاله غير مناسبة لنا، لكنه لاعب جيد، لنكون صادقين".

ودار حديث مؤخرا عن جمع شمل ميسي بمدرب برشلونة السابق بيب غوارديولا، الذي يقود حاليا مانشستر سيتي، وهو أمر يقول كلوب إنه "بالتأكيد" سيساعد منافسي فريقه ويجعل "من الأصعب التغلب عليهم".

وظل سيتي، الذي كان أقرب منافسي ليفربول في الدوري الممتاز الموسم الماضي وحامل لقب الموسم الأسبق، ملتزما الصمت بشأن الشائعات، واستبعد السماح لبرناردو سيلفا ورياض محرز وغابريل خيسوس بالمغادرة في أي صفقة تبادل مقابل ميسي.

وقال كلوب: "بالنسبة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون الأمر رائعاً، لكنني لست متأكداً من أنّ الدوري الممتاز يحتاج إلى تعزيزات من هذا النوع".

وأشار الى أنّ ميسي: "لم يلعب يوماً في دوري آخر. كرة القدم مختلفة هنا. أود رؤية ذلك، لكنني لست متأكداً من أنني سأفعل".

ويواصل ليفربول استعداداته لمواجهة أرسنال، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت في مباراة درع الاتحاد. ويقول كلوب إنه "سعيد" بتشكيلته.

ومع ذلك، لم يستبعد كلوب حصول المزيد من الانتقالات قبل انتهاء فترة الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز في 5 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال: "الأرقام في الفريق منطقية، لدينا فريق كبير في الوقت الحالي يضم الكثير من الشباب، وحجم الفريق لا بأس به".

وأضاف: "أنا سعيد بما لدينا ولكننا نبحث باستمرار عن التحسين، داخلياً أيضاً".

وأكد كلوب: "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما تفعله الفرق الأخرى، لكننا سنتعامل مع وضعنا كما فعلنا دائماً. فلسفة هذا النادي واضحة وسنرى المبلغ الذي نريد إنفاقه".