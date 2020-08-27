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قال ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم، إن الفحوص الطبية أثبتت إصابة بول بوغبا، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، بفيروس كورونا.

وسوف يتعين على اللاعب، البالغ من العمر 27 عاما، عزل نفسه لمدة 14 يوما.

وسيغيب بوغبا عن مباراة المنتخب الفرنسي في دوري الأمم الأوروبية في السويد يوم السبت 5 سبتمبر/ أيلول، والمباراة أمام كرواتيا بعدها بثلاثة أيام في فرنسا.

ومع ذلك، قد يكون بوغبا مؤهلا للانضمام لقائمة لاعبي مانشستر يونايتد في أول مباراة للفريق بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كريستال بالاس في أولد ترافورد يوم 19 سبتمبر/ أيلول.

وقال ناديه: "يتمنى الجميع في يونايتد الشفاء العاجل لبول قبل الموسم الجديد".

وسوف يحل محل بوغبا في تشكيلة منتخب فرنسا لاعب خط وسط رين الفرنسي، إدواردو كامافينغا، البالغ من العمر 17 عاما.

وقال ديشان يوم الخميس: "أكملت في اللحظات الأخيرة تغييرا في القائمة".

وأضاف: "بول بوغبا، الذي كان مدرجا في السابق على القائمة، للأسف أجرى فحوصا أمس وجاءت النتيجة إيجابية صباح اليوم".