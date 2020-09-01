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أعلن نادي إشبيلية الإسباني التعاقد مع لاعب وسط فريق برشلونة السابق إيفان راكيتيتش لمدة 4 مواسم.

وكان راكيتيتش الكرواتي الجنسية يلعب للفريق الحاصل على لقب الدوري الأوروبي الموسم المنصرم بين عامي 2011 و 2014 قبل أن ينضم لبرشلونة ويحقق معه 13 لقبا محليا علاوة على لقب دوري الأبطال.

وحسب بيان أصدره برشلونة سيدفع إشبيلية 1.5 مليون يورو علاوة على تسعة ملايين أخرى ممكنة حسب أدائه مع فريقه الجديد.

وكان إشبيليه قد باع اللاعب لبرشلونة عام 2014 مقابل 18 مليون يورو.

وسوف يتقاضى راكيتيتش 2.7 مليون يورو كراتب سنوي بعدما كان راتبه مع برشلونة قد وصل إلى 7 ملايين يورو سنويا لكن لم يكن متبقيا في عقده سوى موسم واحد فقط مع الفريق الكتالوني.

يذكر أن راكيتيتش حصل مع منتخب بلاده على فضية كأس العالم الأخيرة في روسيا قبل عامين بعد خسارة النهائي أمام فرنسا.