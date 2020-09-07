مصدر الصورة Getty Images Image caption لن يتدرب محرز ولابورت مع بقية لاعبي الفريق خلال فترة الحجر الصحي

تأكدت إصابة لاعبي فريق مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، وإمريكي لابورت بفيروس كورونا.

وقال الفريق إن قائد المنتخب الجزائري محرز، البالغ من العمر 29 عاما، وزميله الفرنسي، لابروت، البالغ من العمر 24 عاما، لن يتدربا مع بقية لاعبي الفريق، وسيخضعان للحجر الصحي وفق توجيهات الحكومة وقواعد الدوري الانجليزي.

وحسب بيان الفريق، فإن اللاعبين لم تظهر عليهما أي أعراض للفيروس.

وسيواجه أشبال المدرب بيب غوارديولا فريق ولفرهامبتون في أول مباراة من منافسة الدوري الانجليزي التي ستبدأ يوم 21 سبتمبر أيلول الجاري.

ويوجد اللاعبان حاليا في بريطانيا. وبعد 10 أيام من الحجر الصحي، يرجح أن يكون محرز ولابورت جاهزين لأول مباراة مع فريقهما، أمام ولفرهامبتون.

وسيواجه نادي ليفربول بطل الدوري نادي ليدز يونايتد الفائز ببطولة دوري الدرجة الأولى، والذي ارتقى إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي، في المباراة الافتتاحية للدوري التي ستجري في الـ 12 من سبتمبر / أيلول المقبل.

كما سيواجه فريق فولهام، النادي الثاني الذي رقّي إلى الدوري الممتاز، فريق أرسنال اللندني على أرض الأول في كريفن كوتج، جنوب غربي لندن، بينما يستضيف نادي ويست بروميتش ألبيون، وهو النادي الثالث الذي صعد إلى البريمير ليغ، نادي ليستر سيتي.

وستجرى المباريات الإفتتاحية في الـ 12 من الشهر المقبل.

ولكن ستعاد جدولة مباراتي مانشستر سيتي وأستون فيلا، ومانشستر يونايتد وبرنلي، إذ لن تجرى هاتان المباراتان في نهاية الأسبوع الأول للدوري لمنح فريقي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد فترة استراحة 30 يوما بعد خسارتهما في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا (سيتي) وشبه نهائي بطولة الدوري الأوروبي (يونايتد).