تعرف على نجمة كرة القدم اليابانية التي ستلعب مع فريق للرجال

مصدر الصورة Tommaso Boddi Image caption يوكي ناغاساتو

وقعت واحدة من أفضل لاعبات كرة القدم المحترفات في اليابان عقدا للعب مع فريق للرجال.

وستلعب يوكي ناغاساتو بعقد إعارة مع نادي هايابوسا إيليفن الذي يلعب فيه شقيقها حاليا.

وستعود المهاجمة البالغة من العمر 33 عاما، التي فازت مع فريق بلادها بكأس العالم للسيدات قبل تسع سنوات، إلى ناديها الحالي، شيكاغو ريد ستارز، عندما يستأنف دوري كرة القدم الأمريكي للسيدات العام المقبل.

وقالت ناغاساتو إنها تريد المساعدة في بناء مجتمع لا توجد فيه حدود تتعلق بالجنس أو العرق.

وأضافت عقب توقيعها العقد يوم الخميس، أن كفاح ميجان رابينو من أجل المساواة كان هو الملهم لها لاتخاذ مثل هذه الخطوة الغير عادية.

وحصلت رابينو على جائزة الكرة الذهبية هذا العام بعد تألقها في الحملة الناجحة لإقامة كأس العالم لكرة القدم للسيدات في الولايات المتحدة، وهي مناضلة قوية من أجل العدالة الاجتماعية وقد قادت محاولات للمطالبة بمساواة الأجور في المنتخبات الوطنية الأمريكية بين الرجال والنساء.

مصدر الصورة Daniel Bartel/ISI Photos Image caption تلعب ناغاساتو مع نادس شيكاغو ريد ستارز الأمريكي

وأكدت ناغاساتو أن اللعب مع نادي هايابوسا إيليفن كانت فكرتها، وأنها تأمل أن تبعث هذه الخطوة برسالة قوية، مضيفة "أظن أنني أستطيع أن أظهر أن النساء يمكن أن يلعبن أيضا في فريق الرجال".

لكن ناغاساتو، التي أحرزت مع فريق بلادها المركز الثاني في كأس العالم لكرة القدم للسيدات عام 2015 وأيضا أولمبياد 2012، قالت في حفل توقيع العقد مع النادي الجديد "بصراحة، ما يمكنني المساهمة به بين الرجال غير معروف".

وانضمت ناغاساتو إلى فريق شيكاغو في 2017 وسجلت العام الماضي ثمانية أهداف.

لكنها قالت إنه ليس لديها أي طموح للعب في فريق بلادها الوطني للسيدات (ناديشيكو) في أولمبياد طوكيو المؤجلة العام المقبل.

واضافت "لا أستطيع حقاً أن أتخيل نفسي في هذه الأولمبياد".