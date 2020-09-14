مصدر الصورة Getty Images Image caption ارتدى لويس هاملتون قميصاً عرض عليه رسالة تطالب باعتقال الشرطي الذي قتل بريونا تايلور

يبحث مسؤولو سباقات الفورمولا وان ما إذا كان بطل فورمولا وان لويس هاملتون قد انتهك القواعد خلال مشاركته في السباق في ايطاليا مؤخرا بسبب ارتدائه قميصاً يحمل عبارة تسلط الضوء على وحشية الشرطة في الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي لسباقات السيارات إن الأمر "قيد الدراسة بشكل جدي". مضيفاً أن "الاتحاد منظمة غير سياسية ويدرس في ما إذا كان قميص هاملتون قد انتهك قوانينه الأساسية".

وكتب على القميص "اعتقلوا رجال الشرطة الذين قتلوا بريونا تايلور".

وبريونا تايلور هي امرأة سوداء أطلقت عليها الشرطة الأمريكية ثماني طلقات في منزلها في لويسفيل بولاية كنتاكي في مارس/ آذار الماضي.

وكتب أيضاً على قميص هاملتون ، الذي كان يرتديه خلال مظاهرة مناهضة العنصرية قبل السباق وعلى المنصة،"أذكر اسمها".

ولم يتضح بعد أي قانون من قوانين الاتحاد ينطبق على هذه المسألة.

وردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد الدولي للسيارات يعتبر أن القميص يحمل رسالة سياسية، قال المتحدث: "هذا هو الأمر الذي ننظر فيه".

وكانت تايلور واحدة من بين عدد من ضحايا حوادث عنف الشرطة في الولايات المتحدة الذين تحولت أسماؤهم إلى شعارات تطالب بالمساواة والعدالة.

وقال هاملتون بعد فوزه في السباق يوم الأحد: "كنت أرغب في نشر الوعي بحقيقة أن هناك أشخاص يقتلون في الشارع"وقتلت واحدة منهم في منزلها، وكانوا في المنزل الخطأ والذين قتلوها لا يزالون أحراراً".

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وأطلق فورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات حملة مناهضة للعنصرية ودعما التنوع في هذه الرياضة هذا العام، و تتضمن مظاهرات مناهضة للعنصرية قبل كل سباق.

وكان هاملتون في قلب المظاهرات، باعتباره الشخصية الرياضية الأكثر شهرة وسائقها الأسود الوحيد.

وقال المتحدث إن الاتحاد الدولي للسيارات كان يعمل مع هاميلتون في برنامج التنوع العرقي هذا العام.

وقال رئيس مرسيدس لسباق فورمولا 1 توتو وولف، يوم السبت، إن هاملتون يحظى بكامل دعم المنظمة في رغبته في تسليط الضوء على الظلم العنصري وأن الأمر متروك له فيما يتعلق بالقمصان التي يرغب في ارتدائها لإثبات ذلك.

وأضاف وولف: "بلا شك، إنه قراره بشكل مطلق... وسندعمه في أي شيء يقوم به".

"يحارب الفريق كل اشكال العنصرية والتمييز وهي معركة لويس الشخصية من أجل دعم حركة "حياة السود مهمة" وسنقدم له الدعم اللازم .. فهذا يرجع له".

وأضاف وولف: "إن أهمية حياة السود أمر مهم لنا جميعاً وقد دعمنا لويس طوال الوقت.

"من الواضح أن الحركة الأوسع نطاقا هي محاربة أي نوع من العنصرية والتمييز - ونحن كفريق وكشركة دائما نركز على محاربة هذا الظلم".

الإشارة الوحيدة إلى السياسة في القانون هي مطالبة الاتحاد الدولي للسيارات "بالامتناع عن إظهار التمييز على أساس العرق أو لون البشرة أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الرأي الفلسفي أو السياسي أو الوضع الأسري أو الإعاقة في سياق أنشطتها ".

ويحظر القانون على المتنافسين "وضع إعلانات ذات الطابع السياسي أو الديني أو التي تضر بمصالح الاتحاد الدولي للسيارات على السيارات التي يقودونها".