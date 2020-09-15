باريس سان جيرمان يساند نيمار بعد "تعرضه لإساءة عنصرية"

مصدر الصورة EPA Image caption طالب باريس سان جيرمان بفتح تحقيق رسمي في مزاعم نيمار بتعرضه لإساءة عنصرية

قال نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إنه "يدعم بقوة" نجمه البرازيلي نيمار بعد أن تحدث عن تعرضه لاساءة عنصرية من قبل مدافع فريق مرسيليا ألفارو جونزاليس.

وأعطى حكم المباراة نيمار، وأربعة آخرين، بطاقات حمراء في لقاء انتهى بعراك في إطار مباريات الدوري الفرنسي الأحد الماضي.

واتهم نيمار، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، خصمه جونزاليس بالعنصرية، مطالبا السلطات باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد للتحقق مما حدث أثناء المباراة.

في المقابل، أصدر نادي مرسيليا بيانا نفى خلاله الاتهامات بالعنصرية التي وجهت لمدافعه ألفارو جونزاليس.

وأكد بيان باريس سان جيرمان على أنه "لا مكان للعنصرية في المجتمع، ولا في كرة القدم، ولا في حياتنا".

وأضاف بطل الدوري الفرنسي، في البيان المقتضب الصادر عنه بخصوص ما حدث في لقاء الفريقين: "نتطلع إلى أن تفتح اللجنة التأديبية في رابطة الدوري الفرنسي وأن تستوضح الحقائق".

وتابع: "يضع النادي نفسه تحت تصرف رابطة الدوري الفرنسي لتوفير أي مساعدة قد يتطلبها الأمر".

لكن بيان مرسيليا قال: "ألفارو جونزاليس ليس عنصريا، وهو ما يظهر لنا من خلال سلوكه اليومي منذ أن انضم للنادي، وبشهادة زملائه في الفريق".

وحذر البيان من "تبعات خطيرة" من نشر أرقام الهواتف الخاصة بجونزاليس وأقاربه في وسائل إعلام برازيلية، مما أدى إلى تعرضهم "لمضايقات مستمرة بلغت حد التهديد بالقتل".

وأكد البيان أن نادي مرسيليا طالما كان "رمزا لمناهضة العنصرية في عالم الرياضة الاحترافية في فرنسا، وهو الثابت في تاريخ النادي وتاريخ مدينة مرسيليا نفسها، والمواقف الداعمة للتنوع التي يتخذها النادي، علاوة على صراعه بلا هوادة من أجل القضاء على هذه الآفة".

وقال بيان مرسيليا: "لاعبو النادي يظهرون ذلك في التزامهم اليومي داخل وخارج الملعب".

وأخرج حكم المباراة بطاقات حمراء لطرد نيمار، وزميليه في باريس سان جيرمان لياندرو باريديس ولايفن كورزاوا علاوة على لاعبي مرسيليا جوردان أمافي وداريو بينديتو، وذلك بعد أن اندلع شجار في الوقت الإضافي بسبب دفعة من باريديس لبنديتو.

وبعد طرده من الملعب، أخبر نيمار الحكم الرابع بأنه تعرض لممارسات عنصرية من قبل جونزاليس. وكتب المهاجم البرازيلي عن مدافع مرسيليا: "لا مكان للإهانة والعنصرية في حياتنا. أنا لا أوافق على ذلك. أنا لا أحترمك، فأنت معدوم الشخصية".

ونفى جونزاليس مزاعم العنصرية، متهما نيمار بأنه لا يفتقر إلى الروح الرياضية بعد الخسارة.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التأديبية في رابطة الدوري الفرنسي الأربعاء المقبل لفحص حالات الطرد الخمسة في المباراة، وسوف تعتمد على تقارير مسؤولين وتصوير المباراة لتحديد ما إذا كان الأمر يستدعي إجراء تأديبيا أم لا.