مصدر الصورة Getty Images Image caption بيير-إيمريك أوباميانغ

وقع نجم أرسنال، بيير-إيمريك أوباميانغ، عقدا جديدا لمدة ثلاث سنوات مع النادي.

وانضم المهاجم البالغ من العمر 31 عاما إلى "المدفعجية" في يناير/كانون الثاني 2018 وفاز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز في أول موسم كامل له في 2018-2019.

وقال: "لم يكن التوقيع مع هذا النادي المميز موضع شك".

وأضاف: "أنا أؤمن بأرسنال. يمكننا تحقيق أشياء كبيرة معاً. لدينا شيء جيد هنا وأعتقد أنّ الأفضل آتٍ لآرسنال".

وكان من المقرّر أن ينتهي عقد أوباميانغ في نهاية موسم 2020-2021.

وسجّل مهاجم الغابون في فوز أرسنال على فولهام يوم السبت، وهي المباراة الأولى للنادي في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد.

كما سجّل هدفين في مرمى تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد في يوليو/تموز الماضي، ليضمن مكان أرسنال في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وقال ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال: "كان من المهم أن يبقى بيير-إيمريك معنا".

وأضاف: "إنه لاعب رائع يتمتع بعقلية لا تصدق. كونه اللاعب الذي وصل إلى 50 هدفاً مع هذا النادي بأقل وقت مقارنة بالآخرين، وذلك يخبرك بكل ما تحتاج لمعرفته عنه وعن طريقة عمله".

وأشار أرتيتا الى أنّ اللاعب "قائد مهم للفريق وجزء كبير مما نبنيه. يريد أن يكون ضمن أفضل اللاعبين في العالم وترك بصمته. يمكنه تحقيق ذلك هنا."

ومنذ انضمامه إلى أرسنال، مقابل 56 مليون جنيه إسترليني، سجّل أوباميانغ 72 هدفاً في 111 مباراة في جميع المسابقات. وفي 86 مباراة بالدوري الممتاز، سجّل 55 هدفاً وصنع 12 تمريرة حاسمة.

وحصل أفضل لاعب كرة قدم أفريقي لعام 2015 على لقب قائد الفريق في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتعاقد أرسنال هذا الصيف مع المدافع البرازيلي غابرييل ماغالهايس مقابل 26 مليون يورو من فريق ليل، وتم جلب ويليان مهاجم تشيلسي السابق في صفقة انتقال مجانية وأعاد التعاقد مع داني سيبايوس على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

"صفقة ذات أهمية"

فيل ماكنولتي - بي بي سي سبورت

كان أرسنال والمدير ميكيل أرتيتا حريصين على القيام بالكثير هذا الصيف - لكن صفقة واحدة حملت وزناً وأهمية أكبر بكثير من أي صفقة أخرى.

وهي الحصول على اسم أوباميانغ في عقد جديد طويل الأمد.

وتم الاتفاق على العقد منذ بعض الوقت، لكن يمكن لجماهير أرسنال الآن أن تطمئن إلى أنّ المهاجم، الذي فاز بمباريات كبيرة، وقّع فعلياً على العقد وهو شخصية محورية لأرتيتا في استاد الإمارات.

وعلى الرغم من الانضباط والحماس الذي جلبه أرتيتا إلى أرسنال منذ وصوله في ديسمبر/كانون الأول، إلا أنّ الكثير من الزخم كان سيفقد، لو رحل أوباميانغ.

أوباميانغ، بالنسبة لجميع المواهب الأخرى في تشكيلة أرسنال، هو الرجل الذي يصنع الفارق الكبير كما ثبت من خلال هدفين في كل من الفوز في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي ثم في المباراة النهائية ضد تشيلسي.

لقد أظهر أيضاً إيماناً وثقة كبيرين في ما يريد أرتيتا تحقيقه في أرسنال - لذلك هو يوم يستحق الاحتفال به بالنسبة لأرسنال.