إيقاف نيمار مباراتين والدوري الفرنسي يحقق في مزاعم تعرضه لإساءة عنصرية

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أعلنت رابطة الدوري الفرنسي عن إيقاف مهاجم باريس سان جيرمان نيمار مباراتين بعد طرده خلال مباراة فريقه ضد مرسيليا.

وأكدت الرابطة أنها ستحقق في حديثه عن تعرضه لإساءة عنصرية.

وكان النجم البرازيلي آخر لاعب يطرد من المباراة التي أقيمت يوم الأحد وشهدت خمس بطاقات حمراء.

واتهم نيمار في وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي مدافع مرسيليا ألفارو غونزاليس بالعنصرية، وحث السلطات على استخدام تقنيّة التحكيم بالفيديو للتحقق من الأمر.

ونفى غونزاليس مزاعم نيمار.

وتم إيقاف اللاعبين الأربعة الآخرين الذين طردوا خلال المباراة، فيما تم إيقاف مدافع باريس سان جيرمان ليفين كورزاوا لست مباريات.

وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه سيحقق في مزاعم نيمار بشأن تعرضه لإساءة عنصرية.

وقال باريس سان جيرمان إنه "يدعم بقوة" لاعبه. كما أصدر مرسيليا بياناً قال فيه: "ألفارو غونزاليس ليس عنصرياً؛ لقد أظهر ذلك لنا من خلال سلوكه اليومي منذ انضمامه إلى النادي، كما أكد زملاؤه".

ومن المقرر استدعاء أنخيل دي ماريا، زميل نيمار في باريس سان جيرمان، إلى اجتماع لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في 23 سبتمبر/أيلول بعد مزاعم بأنه بصق على غونزاليس لاعب مرسيليا.

وتمّ طرد نيمار وباريديس وكورزاوا وأمافي وبينيديتو بعد شجار نشب في الوقت الإضافي في نهاية المباراة التي فاز بها مرسيليا بنتيجة 1-0.