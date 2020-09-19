مصدر الصورة Getty Images Image caption خاض تياغو 39 مباراة دولية مع إسبانيا

وقّع لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا عقدا مع فريق ليفربول الإنجليزي قادما من بايرن ميونخ الألماني لمدة أربع سنوات مقابل 20 مليون جنيه استرليني.

وقد تصل كلفة انتقال ألكانتارا، البالغ 29 عاما، إلى نحو 25 مليون جنيه استرليني مع المكافآت.

وقال اللاعب "إنه شعور رائع. كنت أنتظر هذه اللحظة لفترة طويلة، وأنا سعيد جدا لوجودي هنا".

وسيرتدي تياغو القميص رقم ستة ، ليصبح ثاني صفقة صيفية للنادي بعد الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس.

وسيكون ألكانتارا مؤهلا للعب ضد تشلسي في معلب الأخير غدا الأحد.

وحقق تياغو لقب الدوري الإسباني مرتين مع برشلونة، قبل الانتقال إلى البايرن عام 2013، حيث فاز بلقب الدوري الألماني في سبع مناسبات ولقب دوري أبطال أوروبا في أغسطس/آب الماضي.

ووضع وصوله إلى آنفيلد حدا لأسابيع من التكهنات حول ما إذا كان بطل الدوري الإنجليزي الممتاز سيوقع صفقة صيفية مميزة.

وسيدفع مبلغ الـ 20 مليون جنيه استرليني على أقساط على طول مدة الصفقة، وسيتم دفع ما يصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني إضافية بناء على نجاح الفريق في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى أي جوائز فردية يحصل عليها تياغو.

وقال مدرب ليفربول يورغن كلوب "هذا أمر رائع للغاية، أنا سعيد حقا لأن الأمر كلل بالنجاح في النهاية".

وأضاف "أعرف أن الجميع في بايرن أرادوا إبقائه. هذا طبيعي ومفهوم لأنه لعب دورا مهما، في الموسم الماضي أيضا".

"هو فقط كان جاهزا لتحد جديد وقد قرر (الانضمام) لنا".

وأضاف تياغو "يجب أن أتأقلم مع الفريق بأسرع ما يمكنني. سأساعد الفريق بطريقة دفاعية وهجومية وأيضا في الجانب الذهني".

وقال كلوب "عندما تحدثنا عن جميع اللاعبين، كان يحترمهم جميعا بشكل كبير، إنه معجب بهم".

وأردف "لقد لعبنا ضده ميونيخ في دوري أبطال أوروبا قبل عامين، لذلك فهو يعلم أي نوع من الآلات يمكن أن نكون وأراد أن يكون جزءا من ذلك".

مصدر الصورة Getty Images Image caption وقّع جوتا عقدا دائما مع ولفرهامبتون مقابل 12.8 مليون جنيه إسترليني عام 2018

في غضون ذلك، يستهدف ليفربول إضافة أخرى تتمثل بديوغو جوتا مهاجم ولفرهامبتون، الذي لم يشارك في المباراة الأخيرة التي شهدت خسارة فريقه أمام ستوك يوم الخميس.

بعد المباراة، رفض مدرب ولفرهامبتون نونو إسبيريتو سانتو مرارا وتكرارا ذكر سبب غياب البرتغالي البالغ 23 عاما،

أما الآن فظهر أن اللاعب الذي سبق ولعب في صفوف كل من بورتو وأتلتيكو مدريد، مستهدف من قبل فريق كلوب في صفقة قد تصل قيمتها إلى 35 مليون جنيه استرليني.

وانضم جوتا إلى ولفرهامبتون على سبيل الإعارة في موسم 2017-2018، ليوقّع عقدا دائما مقابل 12.8 مليون جنيه إسترليني عام 2018.

ولعب 131 مباراة، وسجل 44 هدفا، بما في ذلك ثلاثية في انتصارات الدوري الأوروبي الموسم الماضي ضد بشكتاش وإسبانيول.