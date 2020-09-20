لماذا ضحى عداء إسباني بميداليته لمنافسه في سباق ترياثلون؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption حدثت هذه الواقعة أثناء بطولة السباق الثلاثي في إسبانيا نهاية الأسبوع الماضي

تحتفي مواقع التواصل الاجتماعي بلاعب ضحى بمركزه المتقدم في سباق ترياثلون لإفساح المجال أمام منافسه لتصدر السابق بعد اتخذ المسار الخطأ للعودة في مضمار السباق.

وكان العداء البريطاني جيمس تيغل على وشك الفوز بالمركز الثالث في المسابقة التي أُقيمت في إسبانيا نهاية الأسبوع الماضي، لكنه وقع في خطأ على بعد أمتار قليلة من خط النهاية.

ونجح منافسه الإسباني دييغو مينتريدا في تجاوزه، لكنه لاحظ خطأ اللاعب البريطاني فقرر أن يتوقف حتى يفسح لتيغل المجال ليسبقه إلى خط النهاية.

وقال اللاعب الإسباني مينتريدا عن منافسه البريطاني إنه "يستحق الفوز".

وأُقيم هذا السباق في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، لكن صورا من البطولة بدأت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية مع تهنئة لمينتريدا لما يتمتع به من "روح رياضية".

وقالت صحيفة إلموندو الإسبانية إن اللاعب الإسباني مُنح المركز الثالث الشرفي في السباق علاوة على جائزة بقيمة 300 يورو، وهي نفس قيمة الجائزة التي حصل عليها اللاعب جيمس تيغل.

ونشر مينتريدا رسالة على حسابه على موقع التواصل الاجتماع عبر الصور إنستاغرام قال فيها: "هذا ما تعلمته من أبي وأمي والنادي الذي ألعب فيه منذ أن كنت طفلا، وأرى أنه شيء عادي بالنسبة لي".

وحدث الدوران الخطأ من تيغل على بعد 100 متر فقط من خط النهاية أثناء السباق عندما توجه اللاعب البريطاني إلى الجماهير في المنطقة التي يحيط بها سياج.

وقال مينتريدا لموقع يوروسبورت عن منافسه البريطاني بعد السباق: "ربما لم يلاحظ العلامات أو كان وضع العلامات غير صحيح".

وكان المتسابق الإسباني خلف تيغل، لكنه تمكن من تجاوزه في الجزء الأخير من مضمار السباق، لكنه توقف ليسمح لتيغل بالتقدم عليه.

وصافح تيغل خصمه مينتريدا في إشارة إلى الامتنان له بسبب التضحية التي بذلها من أجله، بعدها اجتاز خط النهاية.

وقال مينتريدا: "عندما رأيت أنه أخطأ مسار السباق، توفقت عن التقدم، وأرى أن جيمس يستحق الميدالية".

ووصف الفائز بالسباق خافيير جوميز نويا ما حدث بأنه أفضل "لفتة في التاريخ".

وقال لاعب كرة القدم الإسبان إدريان سان ميغيل، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن ما حدث يظهر "القيم الحقيقية للرياضة".