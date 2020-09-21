مصدر الصورة Getty Images Image caption إدوار ماندي في مهمة عاجلة لإنقاذ دفاع تيشلسي

توصل فريق تشيلسي الانجليزي إلى اتفاق مع فريق رين الفرنسي للحصول على خدمات حارس المرمى الغاني إدوارد ماندي.

ويريد مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، جلب الحارس السنغالي، البالغ من العمر 28 عاما، من أجل تحفيز الحارس الأساسي، كيبا أريزابالاغا، الذي كلف الفريق 71 مليون جنيه استرليني.

ويتحمل كيبا مسؤولية الهدف الثاني الذي تلقاه تشيلسي في المباراة التي خسرها أمام ليفربول في الدوري الانجليزي.

وجلس الحارس الإسباني الموسم الماضي أيضا على دكة الاحتياط بسبب أخطاء ارتكبها في المباريات، وكان ذلك في نهائي كاس الرابطة، إذ فضل المدرب إقحام الحارس الثاني، ويلي كاباييرو، البالغ من العمر 38 عاما.

وعقب الهزيمة أمام ليفربول قال لامبارد إن كاباييرو هو الذي سيلعب مباراة الكأس الأربعاء في ستامفورد بريدج أمام فريق بارنزلي.

وأضاف أن كيبا "مطالب ببذل المزيد، وهو دون شك بحاجة إلى الدعم. فاللاعبون بحاجة إلى الدعم الفردي وهذا ما سنوفره له، سنحاول مساعدته في استعادة ثقته بنفسه".

واحتفظ ماندي الموسم الماضي بشباكه نظيفة في 9 مباريات من مجموع 24 مباراة لعبها في الدوري الفرنسي، أما كيبا فحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات من مجموع 33 مباراة في الدوري الانجليزي.

وسجل ماندي نسبة 76،3 في المئة في التصديات الناجحة، بينما جاء معدل تسجيل أهداف في مرماه هدفا واحدا في كل 114 دقيقة. أما كيبا فقد بلغت نسبة التصديات الناجحة 53.5 في المئة، وبلغ معدل تسجيل أهداف في مرماه هدفا واحدا في كل 63 دقيقة.