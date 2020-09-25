يورغن كلوب مدرب ليفربول يثني على لاعبه الشاب كورتيس جونز بعد فوز ساحق على لينكون سيتي

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جونز سجل 5 أهداف لفريق ليفربول

وصف مدرب ليفربول، يورغن كلوب، لاعبه الشاب، كورتيس جونز، بأنه "موهبة متميزة" بعد المباراة التي فاز بها الفريق أمام لينكون سيتي في تصفيات كأس الرابطة الانجليزية للأندية المحترفة بسبعة أهداف لهدفين.

وقال كلوب بعد المباراة: "أنا متأكد أنه سيمتعنا في المستقبل".

وبهذه النتيجة تأهل الريدز إلى الدور الرابع من منافسة الكأس ليواجه فريق أرسنال.

وفتح شردان شكيري باب التسجيل لفريق ليفربول، قبل أن يسجل جونز هدفين وزميله تكومي مينامينو هدفين آخرين.

وأضاف ماركو غورييتش هدفا خامسا لفريق ليفربول بين هدفين سجلهما،تاوو إدون، ولويس مونتسما، لفريق لينكون، قبل أن يوقع ديفوك أوريغي الهدف السابع لفريقه.

وكانت المباراة مناسبة كي يدفع فيها ليفربول مدافعيه ريس وليامز وكوستاس سيميكاس إلى المستطيل الأخضر لأول مرة. كما دخل الوافد الجديد من فريق ولفرهامبتون، دييغو جوتا، بديلا في الشوط الثاني.

وكانت جميع أهداف ليفربول جميلة فنيا بداية من المخالفة المباشرة التي أسكن بها الكرة في الركن الأيمن لحارس لينكون.

وسجل مينامينو هدفا بكرة من خارج منطقة الجزاء. أما جونز، فاستقبل ضربة رأسية من زميله أوريغي ليسجل الكرة في شباك حارس الفريق المنافس.

أما الهدف الثاني الذي سجله اللاعب، البالغ من العمر 19 عاما، بتسديدة ارتطمت كرتها بدفاع ليكون وانتهت في الشباك.

وامتدح كلوب لاعبي الفريق المنافس قائلا: "سجلوا هدفين صعبين، وكانت اللمسة الفنية في الهدف الثاني رائعة، تم تبادل الكرة بين اللاعبين ثم تسجيل الهدف".

أما مدرب لينكون، مايكل أبلتون، فقال: "طلبت من اللاعبين الفوز بالشوط الثاني، وقد بذلوا ما بوسعهم خاصة بعدما سجل مينامينو هدفا بكرة عالية مباشرة في بداية الشوط الثاني".