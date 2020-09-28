جو مونتانا: أسطورة كرة القدم الأمريكية ينقذ حفيده من محاولة اختطاف

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تمكن أسطورة كرة القدم الأمريكية جو مونتانا وزوجته من إنقاذ حفيدهما البالغ من العمر تسعة أشهر من محاولة اختطاف، بحسب السلطات.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجليس إنّ الزوجين واجها امرأة دخلت منزلهما وانتزعت الطفل من مكان مخصص له في المنزل.

وقال مسؤولون إنّ الزوجين تمكنا من استعادة الطفل بعد "عراك" مع المرأة.

وقال اللاعب السابق عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "الأمر مخيف، لكنني ممتن لأن الجميع بخير".

وأضاف مونتانا: "نقدّر احترام خصوصيتنا في هذا الوقت".

وقضى مونتانا، البالغ من العمر الآن 64 عاماً، معظم حياته المهنية مع فريق سان فرانسيسكو 49، ويعتبر على نطاق واسع أحد أفضل لاعبي الوسط على الإطلاق. وكان يلقب بـ"طفل العودة" خلال فترة تألقه في الثمانينيات، لأنه اشتهر بتسجيل النقاط الحاسمة لفريقه في اللحظات الأخيرة من المباريات.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لعب مونتانا مع فريق سان فرانسيسكو 49 من 1979 إلى 1992

وقالت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجليس إنّ متسللة دخلت منزل الزوجين في ماليبو مساء السبت وأمسكت حفيدهما النائم.

وحاول مونتانا وزوجته جينيفر "تهدئة الموقف" وطلبا من المرأة إعادة الطفل، قبل "نشوب عراك عنيف تمكنت السيدة مونتانا خلاله من إخراج الطفل بأمان من ذراعي المشتبه بها"، بحسب بيان الشرطة.