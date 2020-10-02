فيروس كورونا: إصابة ساديو ماني مهاجم الفريق

صدر الصورة، Reuters

دخل ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول، في حالة حجر صحي بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، المسبب لمرض كوفيد-19.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان النادي الإنجليزي إصابة لاعب الوسط ثياغو ألكانتارا بالفيروس.

وقال ليفربول إن الجناح السنغالي "ظهرت عليه أعراض طفيفة للإصابة بالفيروس، لكنه يشعر أنه في حالة صحية جيدة بصفة عامة".

وشارك ماني (28 عاما) في المباراة أمام فريق أرسنال يوم الاثنين، التي انتهت بفوز ليفربول 3-1. لكنه لم يكن ضمن تشكيل الفريق الذي واجه أرسنال يوم الخميس في مباراة بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، انتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح.

وقال ليفربول في بيان بموقعه على الإنترنت "كما حدث مع ثياغو ألكانتارا، فإن ليفربول يتبع - وسوف يستمر في اتباع - البروتوكولات الخاصة بكوفيد-19، وسوف يخضع ماني لحجر صحي للفترة المطلوبة".

وسيغيب ماني، الذي أحرز ثلاثة أهداف لفريقه منذ بداية الموسم، عن مباراة ليفربول أمام أستون فيلا يوم الأحد المقبل في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل توقف البطولة لإفساح المجال أمام المنافسات الدولية.

وستكون أول مباراة لليفربول بعد ذلك في قمة مرسيسايد أمام ايفرتون في 17 أكتوبر/ تشرين الأول.