مانشستر يونايتد يقترب من ضمّ مهاجم باريس سان جيرمان السابق إدينسون كافاني

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كافاني انضم إلى باريس سان جيرمان قادما من نابولي عام 2013 وساعد في تتويج الفريق الفرنسي بدوري الدرجة الأولى ست مرات

من المنتظر أن يصل مهاجم باريس سان جيرمان السابق إدينسون كافاني يوم الأحد إلى إنجلترا للانضمام إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد.

وخاض لاعب منتخب أوروغواي، البالغ من العمر 33 عاما، مفاوضات مع مانشستر يونايتد بالفعل. وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، فإن من المرجح على نحو متزايد أن ينضم اللاعب إلى الفريق الإنجليزي من خلال عقد لمدة عامين.

ومنذ غادر باريس سان جيرمان في نهاية يونيو/ حزيران، لا يرتبط كافاني بأي عقد.

واكتنف الغموض مغادرته الفريق الفرنسي بعد خلاف مع نيمار. ويشعر كافاني أن مازال لديه الكثير ليقدّمه لكرة القدم الأوروبية.

ورصد مانشستر يونايتد انطباعا إيجابيا بشأن رغبة كافاني في اللعب لصالحه، وإذا تأكد هذا الانطباع من خلال المقابلة وجها لوجه، فإن الطرفين سيوقعان على اتفاق.

ومن غير المتوقع أن يتجاوز أجر كافاني الهيكل الحالي للأجور. وبالتالي لا ترى إدارة مانشستر يونايتد وجها للمقارنة بين كافاني وأليكسيس سانشيز، الذي كان يتقاضى أسبوعيا 350 ألف جنيه إسترليني دون أن يبرهن على استحقاقه هذا المبلغ.

كما ترى إدارة النادي أن سِن كافاني ليس مشكلة، وأن خبرته ستسهم في تطوير أداء اللاعبين الأصغر سنا في فريق المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير.

ويبدو أن مفاوضات مانشستر يونايتد مع جيدون سانشو جناح فريق بوروسيا دورتموند لم تحرز تقدُّما. وعلى الرغم من هذا، ترفض مصادر في النادي التعليق على ما إذا كانت محاولات النادي لضمّ لاعب المنتخب الإنجليزي ذي العشرين ربيعا قد انتهت.

ويتأهب مانشستر يونايتد لمواجهة انتقادات، لكن إدارة النادي ترى في سجِلّ كافاني ما يبرر خطوة ضمّه.

وسجَلّ كافاني إجمالا 341 هدفا في 556 مباراة على مستوى الأندية، بينها 200 هدف في 301 مباراة مع باريس سان جيرمان. كما سجل كافاني 50 هدفا في 116 مباراة دولية مع منتخب أوروغواي.

وبالإضافة إلى ذلك، لم ينسَ مسؤولو مانشستر يونايتد المخضرمون البصمة التي تركها زلاتان إبراهيموفيتش على الفريق عندما انضم إليه حين كان عمره 34 عاما في 2016.