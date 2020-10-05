يورغن كلوب يقول إن ليفربول "صنع تاريخا من النوع الخطأ" أمام أستون فيلا

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قال يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول، إن فريقه صنع "النوع الخطأ" من التاريخ، بالهزيمة الساحقة التي تلقاها من أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخسر ليفربول بنتيجة 7-2. وهو أول حامل لقب يتلقى سبعة أهداف في مباراة بالدوري، منذ فوز سندرلاند على أرسنال 7-1 في سبتمبر/ أيلول عام 1953.

وسجل أولي واتكينز ثلاثية، بينما ساهم جاك غريليش في خمسة أهداف - سجل اثنين وصنع ثلاثة - ليتكبد ليفربول هزيمته الرابعة فقط في الدوري الإنجليزي منذ يناير/ كانون الثاني عام 2019.

وفاز ليفربول بأول لقب له منذ 20 عاما الموسم الماضي، حيث أنهى الموسم بفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

وسجل محمد صلاح هدفي ليفربول، لكن أستون فيلا، بقيادة المدرب دين سميث، تفوق على حامل اللقب في ملعب فيلا بارك.

وقال كلوب لبي بي سي: "من يريد أن يخسر 7-2؟. منذ سنوات قلنا لأنفسنا أننا نريد أن نصنع التاريخ. كان هذا تاريخا ولكن من الواضح أنه النوع الخطأ".

وأضاف: "كانت لدينا فرص كبيرة لم نستغلها، لكن عندما تسمح بتسجيل سبعة أهداف في مرماك، فلست متأكدا من أنه يمكن القول إن النتيجة كان يمكن أن تصبح 7-7".

وقال كلوب: "لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء، وأخطاء جسيمة بشكل واضح. بدأ الأمر بالهدف الأول، وحول (باقي) الأهداف ارتكبنا أخطاء جسيمة".

"لقد فقدنا كرات في المنطقة الخطأ، ولم ندافع بشكل صحيح. بدا الأمر وكأننا فقدنا القدرة على مجاراة اللعب بعدما أصبحت النتيجة 1-0. هذا ليس عذرا".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، هذه المرة الأولى التي يتلقى فيها ليفربول سبعة أهداف في مباراة واحدة، منذ عام 1963

"عادة يمكن أن تكون متأخرا 1-0 وتقوم بما تريد القيام به. لقد صنعنا ولكننا لم نحم أنفسنا بشكل صحيح، لذا فإن كل كرة خسرناها كانت بمثابة هجوم مضاد هائل".

وغاب حارس المرمى الأول لفريق ليفربول، أليسون بيكر، عن المباراة بسبب إصابة في الكتف، حيث أهدى بديله أدريان الهدف الأول لفريق فيلا.

وكشف كلوب عن أن البرازيلي بيكر لن يعود مباشرة بعد فترة التوقف الدولية.