فيرجيل فان دايك: ليفربول يواجه مهمة صعبة لأن جميع الفرق تريد سقوطه

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، البقاء في القمة أصعب من الوصول إليها

قال فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، إن فريقه يواجه تحديا صعبا في دفاعه عن لقب الدوري الإنجليزي لأن جميع الفرق الأخرى تريد الإطاحة به.

وأدى قلب دفاع المنتخب الهولندي دورا بارزا في فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد 30 عاما من الانتظار.

وتحدث فان دايك، في حوار مع بي بي سي، عن العنصرية وتنظيم المباريات دون جمهور، وسعي ليفربول للدفاع عن اللقب، قائلا: "إن البقاء في القمة أصعب من الوصول إليها".

وأضاف اللاعب، البالغ من العمر 29 عاما، إن "الجميع يريدون الإطاحة بنا لأننا في القمة، وهذه هي طبيعة الحياة. بالنسبة لي أبذل قصارى جهدي، وبعدها لا أندم على شيء".

وتابع قائلا "المهمة ستكون صعبة، ولكننا اليوم أبطال، بعد سنوات طويلة، وعلينا الاستمتاع بهذه اللحظة".

وتحدث فان دايك عن وضع أهداف قصيرة المدى في مشواره الرياضي منذ أن فشل في الوصول إلى الفريق الأول في فريق ويلم عندما كان صبيا.

وقد اضطر في تلك السنوات إلى العمل في غسل الصحون من أجل كسب قوته، لأنه وجد صعوبات في فرض نفسه كلاعب محترف، ولكنه تمكن من فرض نفسه بوضع أهداف صغيرة، فانتقل إلى كورنيغن، وسيلتيك ثم إلى ساوثامبتون.

ومنذ أن انتقل إلى ليفربول بعقد قيمته 75 مليون جنيه استرليني في 2017، أنهى موسم 2017-2018 ثانيا في دوري أبطال أوروبا، وموسم 2018-2019 ثانيا في الدوري الانجليزي، ثم فاز بجميع الألقاب في الموسم التالي.

وهو اليوم يدافع عن هذه الألقاب في ملاعب دون جمهور بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، ويعترف أنه وجد صعوبة في التأقلم مع هذه الظروف الجديدة.

ويرى أن "الجمهور يؤدي دورا مهما في الظروف الصعبة، وفي اللحظات الجميلة أيضا، فعندما تتلقى هدفا يرفع الجمهور من معنوياتك، وإذا سجلت هدفا فإنه يزيدك قوة على منافسك".

وهذا ينطبق على الجميع، ولكنه مهم بالنسبة لنا في ليفربول، يقول فان دايك، لأن اللعب ضدنا في أنفيلد مع جمهورنا صعب، وأتمنى أن تتغير الأمور ويعود الجمهور إلى الملاعب لأننا بحاجة إليه".

ويضيف: "الجمهور يرفع من معنوياتنا عندما نكون في ملعبنا ـ لكنني أحب أيضا عندما نكون خارج ملعبنا والجمهور ضدنا لأن ذلك يكون حافزا لنا على تحقيق نتيجة أفضل، فأنا أحب ذلك وأفتقده حاليا".

"من سار على الدرب وصل"

وينصح فان دايك من يسعون على تحقيق أهدافهم في الحياة، فيقول "أنت بحاجة إلى قليل من الحظ ولكن الجد والاجتهاد هو كل شيء. عليك أن تلتزم بالعمل من أجل تحقيق أهدافك، وعليك أن تثق في إمكانياتك فإذا لم تفعل لن يثق أحد فيها".