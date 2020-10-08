مسعود أوزيل: استبعاد لاعب الوسط الألماني من تشكيلة أرسنال بالدوري الأوروبي

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غاب لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل عن تشكيلة فريق أرسنال الإنجليزي المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم.

ولا يزال الغموض يكتنف مستقبل أوزيل في أرسنال مع إصرار مدرب الفريق ميكل أرتيتا على استبعاده.

ولم يلعب أوزيل، البالغ من العمر 31 عاما، لصالح الفريق الإنجليزي منذ مارس/ آذار.

وورد اسم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي، الذي انتقل حديثا إلى النادي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، ضمن تشكيلة أرسنال التي تضم 25 لاعبا.

وجاء انضمام بارتي، قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

ويخوض أرسنال أولى مبارياته في المجموعة "ب" بدور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي ضد فريق رابيد فيينا النمساوي يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول.

وبالإضافة إلى أوزيل، خلت تشكيلة أرسنال من المدافعَين: اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس، والفرنسي ويليام ساليبا.

وإلى جانب رابيد فيينا، يواجه أرسنال كذلك في دور المجموعات فريقَي دوندالك الأيرلندي ومولده النرويجي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أوزيل مع أرسنال بنهاية الموسم الحالي. وكان أوزيل قد انضم إلى الفريق الإنجليزي في عام 2013 مقابل 42.4 مليون جنيه إسترليني، في صفقة كانت قياسية آنذاك.