لويس سواريز: معاملة برشلونة أبكتني قبل الانتقال إلى أتلتيكو مدريد

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سواريز أصبح ثالث الهدافين في تاريخ برشلونة

قال لويس سواريز، إن الطريقة التي عاملته بها إدارة فريق برشلونة جعلته يبكي قبل انتقاله إلى فريق أتلتيكو مدريد.

وأنهى نجم منتخب أوروغواي فترة ستة أعوام في فريق برشلونة في سبتمبر/أيلول الماضي، وكشف أنه منع من التدرب مع الفريق الأول قبل إتمام عملية الانتقال.

وقال اللاعب البالغ من العمر 33 عاما: "كانت أياما صعبة مررت بها، بكيت فيها بسبب ما تعرضت له. فقد تأثرت كثيرا بالطريقة التي عاملوني بها، فالواحد منا ينبغي أن يتقبل الأمر عندما تأتي النهاية".

والتحق سواريز بفريق برشلونة في عام 2014 من ليفربول بعقد قيمه 74 مليون جنيه استرليني، وأصبح ثالثا في قائمة أكبر الهدافين في تاريخ الفريق الإسباني العملاق، مسجلا 198 هدفا. وفاز مع الفريق بالدوري الإسباني أربع مرات وبالكأس أربع مرات، كما فاز بدوري أبطال أوروبا في عام 2015.

وسجل في الموسم 2019-2020 أضعف حصيلة له، وهي 21 هدفا، لعدم مشاركته في مباريات الفريق التحضيرية قبل بداية الموسم. وغادر الفريق قبل عام واحد من انتهاء عقده.

وأضاف سواريز: "الكثيرون لا يعرفون ما حدث، ولكن أسوأ ما في ذلك أن "تذهب للتدريب فيرسلونك إلى مجموعة أخرى من اللاعبين غير مجموعتك، لأنك ممنوع من المشاركة في المباريات التدريبية".

"لاحظت زوجتي أنني لم أكن سعيدا، وأرادت أن تراني مبتسما مرة أخرى، وعندما جاءت فرصة أتلتيكو مدريد لم أتردد لحظة واحدة".

وعبر نجم برشلونة ليونيل ميسي عن تضامنه مع زميله السابق، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي يقول عن سواريز: "لقد طردوه".

وقال سواريز عن لفتة ميسي: "لم أتفاجأ بمساندة ميسي العلنية لي، لأنني أعرفه جيدا، فهو يعرف ما عانيته، والشعور بأنني مطرود، ومدى تأثير ذلك علي".