نيمار يقترب من رصيد بيليه في قائمة هدافي البرازيل بعد تسجيل ثلاثة أهداف أمام بيرو

صدر الصورة، GETTY IMAGES التعليق على الصورة، سجل نيمار هدفه الدولي رقم 64 في مباراة أمام منتخب بيرو

تقدم نيمار ليحتل المركز الثاني على قائمة هدافي البرازيل بعد اللاعب البرازيلي الأشهر بيليه، وذلك بعد تسجيل نيمار ثلاثة أهداف لفريقه أمام بيرو في المبارايات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

واستطاع مهاجم باريس سان جيرمان تسجيل هدفه الدولي رقم 64 بتسديدة في وقت متأخر ليفوز فريقه بالمباراة بنتيجة 4-2.

وتقدمت بيرو مرتين في ليما، بيد أن نيمار نجح في تسجيل ركلتي جزاء ليتفوق برصيد أهدافه على رونالدو، ويقترب من رصيد نجم البرازيل بيليه الذي سجل 77 هدفا.

كما سجل ريتشارليسون، لاعب نادي إيفرتون، هدفا من تمريرة رأسية من روبرتو فيرمينيو، لاعب نادي ليفربول.

وسجل نيمار، البالغ من العمر 28 عاما، أهدافه في 104 مبارايات دولية، بينما جاء رصيد بيليه من حصاد 92 مباراة مع منتخب بلاده.

وتتصدر البرازيل والأرجنتين المجموعة بعد فوز في مباراتين افتتاحيتين، بينما احتلت باراغواي المركز الثالث بعد فوزها على فنزويلا بهدف نظيف يوم الثلاثاء.