بول بوغبا يتوعد مروجي "التقارير الكاذبة حول اعتزاله اللعب الدولي" بسبب تصريحات ماكرون

صدر الصورة، GETTY IMAGES التعليق على الصورة، نفى بوغبا ما تردد عن عزمه اعتزال اللاعب الدولي بسبب تصريحات ماكرون

قال لاعب الوسط في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكر القدم بول بوغبا إنه سوف يتخذ إجراءات قانونية ضد "تقارير كاذبة" تحدثت عن عزمه اعتزال اللعب في صفوف منتخب فرنسا.

وأشارت تلك التقارير إلى أن بوغبا، 27 سنة، قد ينسحب من المنتخب الوطني الفرنسي لكرة القدم بسبب تصريحات رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون عن الإسلام.

وأحرز اللاعب الشاب، الذي كان أحد عناصر المنتخب الفرنسي الذي فاز بكأس العالم عام 2018، عشرة أهداف في 72 مباراة شارك فيها مع منتخب بلاده لكرة القدم.

وقال بوغبا: "أنباء عارية تماما عن الصحة يتم تداولها عني تشير إلى أشياء لم أتفوه بها من قبل".

وكتب نجم الوسط في مان يونايتد على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستاغرام: "أشعر بالفزع، والغضب، والصدمة، والإحباط لاستخدام اسمي في صياغة عناوين أخبار كاذبة".

وأضاف بوغبا، وهو مسلم: "أنا ضد كل أشكال الإرهاب والعنف. ولسوء الحظ، بعض العاملين في الصحافة لا يتصرفون بمسؤولية عند كتابة الأخبار، ويسيئون استخدام حرية الصحافة، ولا يتحققون من صحة ما كتبوه أو أعادوا كتابته ، مما يثير القيل والقال دون مراعاة لأثر ذلك على حياة الناس وحياتي".