التطبيع: اتفاق شراكة بين رابطتي الدوري الإماراتي والإسرائيلي لكرة القدم

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أبرمت رابطتا دوري لكرة القدم للمحترفين في الإمارات وإسرائيل اتفاق تعاون في أول خطوة من نوعها بين دولة عربية وإسرائيل.

وتأتي مذكرة التفاهم بعدما أصبحت الإمارات منذ سبتمبر / أيلول أول دولة خليجية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وثالث دولة عربية بعد مصر عام 1979ـ والأردن عام 1994.

وتنص الاتفاقية، حسب بيان أصدرته رابطة دوري المحترفين لكرة القدم في الإمارات، على إقامة ورش عمل مشتركة تناقش أساليب تطوير الجوانب التسويقية وترقية المنافسات الكروية، ومواكبة الركب في كل ما يتعلق بتكنولوجيا تطوير الرياضة، وتطوير الجانب الفني في كرة القدم.

وجاء إعلان الاتفاق بعدما ضم فريق النصر الإماراتي الذي يلعب في الدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع.

وقال رئيس رابطة دوري المحترفين الإماراتي، عبد الله ناصر الجنيبي إن "الاتفاق سيساهم في تعزيز السلام والتعاون والصداقة، ويخدم مصلحة كرة القدم في البلدين".