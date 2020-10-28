فورمولا 1: السعودية تستضيف سباقا للبطولة العالمية للمرة الأولى

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ستنضم السعودية إلى قائمة الدول التي تستضيف سباقات بطولة العالم للفورمولا 1 في الموسم المقبل 2021، إذ ستستضيف مدينة جدة، ثاني كبرى المدن السعودية، سباقا وفقا لمسودة برنامج المسابقات.

وكانت سباقات بطولة العالم في فورمولا 1 لا تُقام إلا على عدد محدد من حلبات السباق حول العالم، منها حلبات أبوظبي والبحرين في الشرق الأوسط.

وهذا سيكون واحدا من 22 سباقا ضمن برنامج مؤقت لعام 2021 بينما تخطط مسابقات فورمولا 1 للعودة إلى برنامجها بشكل شبه عادي بقدر ما تسمح به الظروف بعد التوقف خلال العام الجاري بسبب جائحة كورونا.

ويتوقع أن تتعرض فورمولا 1 للانتقادات بسبب قرارها تنظيم السباق في السعودية بسبب سجل البلد في مجال حقوق الإنسان.

وتقول منظمة العفو الدولية إن تنظيم سباق لفورمولا 1 في السعودية سيصب في صالح الجهود المبذولة لتبييض سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وقال مدير الحملات في المنظمة الحقوقية الدولية، فيلكس جيكنز: "يبدو أن السلطات السعودية ترى في رياضة النخبة وسيلة لتبييض السجل القاتم ".

وناشد فيلكس جميع سائقي فورمولا 1 والمالكين والفرق التفكير في رفع صوتهم عاليا بخصوص قضايا حقوق الإنسان في البلد.

وطالب فيلكس أن تلتزم جميع العقود الموقعة مع الموردين بظروف عمل مقبولة، وأن تكون فعاليات السباق متاحة للجميع بدون تفرقة.

وهذه ليست الفعالية الأولى من نوعها في البلد، فقد نظمت مباريات غولف وتنس وملاكمة في السعودية ، كما نظمت سباقات فورمولا الكهربائية في البلاد عام 2018.

وكانت أول 10 سباقات لعام 2020 قد أجلت أو ألغيت بسبب وباء كورونا.