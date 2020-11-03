مارادونا يخضع لعملية جراحية "روتينية"

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، احتفل مارادونا بعيد ميلاده الستين يوم الجمعة

يخضع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا لعملية جراحية "روتينية" الثلاثاء، بعد إصابته بجلطة في المخ، بحسب طبيبه الشخصي.

ونُقل مارادونا (60 عاما) إلى مركز طبي في العاصمة الأرجنتينية بوينس ايريس يوم الإثنين، حيث كان يعاني من فقر في الدم ومن الجفاف.

وقال طبيبه الشخصي ليوبولدو لوك لصحفيين إن مارادونا "صافي الذهن ومتفهم وموافق على التدخل (الجراحي)".

ونُقل مارادونا إلى مركز طبي آخر حيث يخضع للعملية الجراحية.

ويتولى مارادونا، الفائز بكأس العام عام 1986، حاليا تدريب فريق جيمناسيا لابلاتا، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى في الأرجنتين.

واحتفل مارادونا بعيد ميلاده الستين يوم الجمعة، حين قاد فريقه في مباراة ضدّ أتلتيكو باتروناتو.

وتجمّع أنصار فريق جيمناسيا لابلاتا أمام المستشفى، حاملين رسائل دعم للنجم الأرجنتيني.