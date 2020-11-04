محمد صلاح يعادل رقما قياسيا لليفربول في دوري أبطال أوروبا

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عادل المصري محمد صلاح الرقم القياسي لهداف فريق ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز صلاح هدفا في المباراة أمام أتالانتا الإيطالي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز ليفربول بخمسة أهداف نظيفة يوم الثلاثاء.

وبهذا، رفع صلاح رصيده من الأهداف لصالح ليفربول في دوري أبطال أوروبا إلى 21 هدفا، ليتساوى مع هداف الفريق التاريخي في البطولة ستيفن جيرارد.

وسنحت الفرصة أمام صلاح لتسجيل رقم قياسي جديد باسمه بإحراز هدف ثان، لكن حارس مرمى أتالانتا، ماركو سبورتيلو، تمكن من التصدي لتسديدة اللاعب المصري.

وصنع صلاح هدفا آخر سجله السنغالي ساديو ماني، في حين سجل البرتغالي ديوجو جوتا ثلاثة أهداف محققا أول هاتريك له مع الفريق الإنجليزي.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، رصيده في المجموعة إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات دون أن تهتز شباكه بأي هدف.