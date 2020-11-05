سيرخيو راموس يصل إلى الهدف رقم 100 مع ريال مدريد

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، راموس يسجل في إنتر ميلان

وصل المدافع سيرخيو راموس إلى قائمة مسجلي 100 هدف مع ريال مدريد بهدفه في شباك إنتر ميلان في المباراة الأخيرة بين الفريقين في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل راموس الهدف الثاني لفريقه في المباراة التي انتهت بفوز الريال 3-2.

وعبر راموس عن أمله في تسجيل المزيد من الأهداف مع الفريق.

وسجل راموس للريال من 55 ضربة رأس، و21 ركلة ترجيح وهدفين من ركلتين حرتين و22 هدفا بقدميه.

وقال راموس البالغ من العمر 34 عاما "ليس ذلك بالسييء فالأرقام الشخصية تبقى دوما أمرا جانبيا لكنك تحب تحقيقها طالما كان ذلك ممكنا وأرجو أن أحقق المزيد".

وسجل راموس للريال 14 هدفا في بطولات دوري أبطال أوروبا خلال 11 موسما ولم يفقه في عدد الأهداف سوى راؤول اللاعب السابق للفريق وكريم بنزيمة المهاجم الحالي كما سجل 74 هدفا في الدوري الإسباني وسبعة أهدفا في كأس الملك علاوة على أهداف أخرى في بطولات مختلفة.

وبالمجمل شارك راموس مع ريال مدريد في 659 مباراة وتمكن من الحصول على 22 بطولة.

وعلى مستوى المنتخب الإسباني فقد سجل راموس له 23 هدفا وهو ما يجعله أكثر مدافع في تاريخ العالم على المستوى الدولي تسجيلا للأهداف وإضافة إلى ذلك سجل 67 هدفا لفريق إشبيلية الذي كان يلعب في صفوفه قبل ريال مدريد ما يجعل عدد الأهداف التي سجلها بشكل رسمي في تاريخه يرتفع إلى 126 هدفا.

وتخطى راموس قبل 4 أشهر المدافع السابق لبرشلونة والمدير الفني الحالي للفريق رونالد كومان في قائمة أكثر المدافعين تهديفا في تاريخ الدوري الإسباني والذي سجل 67 هدفا.

هداف تاريخي

وبدخوله قائمة مسجلي 100 هدف في ريال مدريد أصبح ترتيبه بين هدافي الفريق التاريخيين رقم 21 متساويا مع فرناندو مورينتيس مهاجم الفريق السابق ويحتاج 5 أهداف فقط للتساوي مع غاريث بيل و4 أهداف للتساوي مع أسطورة البرازيل رونالدو.

ورغم كل هذه الأرقام لا يعتبر راموس أكثر مدافع في العالم تسجيلا للأهداف حيث يعتقد أن دانيل باساريلا المدافع الأرجنتيني السابق والذي سجل 22 هدفا على المستوى الدولي قد سجل 175 هدفا سواء للمنتخب أو للأندية التي لعب لها خلال حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.

أما كومان فقد سجل 250 هدفا للأندية التي لعب لها والمنتخب الهولندي لكنه لعب في منتصف الملعب لفترات طويلة في تاريخه الكروي.

وعلى مستوى ريال مدريد يبقى فرناندو هييرو أكثر مدافع تسجيلا للأهداف حيث سجل 124 هدفا لكنه أيضا لعب فترات طويلة في وسط الملعب ولم يكن مدافعا طوال الوقت مثل راموس.

يذكر أن الجماهير صوتت الأسبوع الماضي عبر موقع مجلة فرانس فوتبول لاختيار راموس كأعظم مدافع في التاريخ.