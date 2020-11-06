كيف حول بنفيكا نفسه إلى مصنع لنجوم كرة القدم في أوروبا؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تضم الأكاديمية نحو 470 لاعبا

"لدي حلم وهو أن أرى بنفيكا يفوز بدوري أبطال أوروبا مع 5 أو 6 عناصر من لاعبي الأكاديمية في صفوفه" هكذا عبر رودريغو ماغالايس المنسق الفني لأكاديمية بنفيكا عن أمنياته.

وبالفعل رأي ماغالايس العشرات من أبناء الأكاديمية يتألقون في صفوف الفريق على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية وهو ما يجعل حلمه يقترب من التحقق حيث يثمر مشروعه لكن لسوء الحظ ليس لصالح أصحاب الزي الأحمر في البرتغال.

وهناك العديد من اللاعبين الذين تخرجوا من الأكاديمية ينتقلون إلى أندية أخرى مثلا مانشستر سيتي الذي ينفق نحو 200 مليون جنيه إسترليني لشراء لاعبي الأكاديمية ومنهم جواو فيليكس الذي اشتراه أتليتكو مدريد بأكثر من 113 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي.

أما روبين دياز أحدث المغادرين مقابل مبلغ ضخم فقد انتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 62 مليون جنيه بعدما قضى قلب الدفاع عمره في الأكاديمية منذ كان عمره 11 عاما عندما رآه ماغالايس خلال مباراة لعبها أمام فريق الناشئين في الأكاديمية.

ويركز فريق الأكاديمية الفني على ضم الأطفال في السن الذهبي لتطويرهم بين ستة أعوام و13 عاما وتمتلك الأكاديمية نحو 470 لاعبا بين صفوفها.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، روبين دياز

ويقول ماغالايس"لا أعتقد أن هذا العدد من اللاعبين كبير لأنهم استثمار، وعندما نقارن ما ننفقه عليهم بما يمكن دفعه لاستجلاب لاعب كبير في سنة 22 عاما سيكون أقل بنحو 20 مرة ويزيد".

وأضاف "نستقدمهم ونضمهم في نادي بنفيكا ونطورهم بشكل بعيد المدى بهدف أن يصبحوا لاعبين في الفريق الأول، هذا هو الهدف الأساسي لعملنا".

وبمجرد تحديد المواهب وتوقيع العقود معهم يتم تخصيص برنامج عمل لهم ضمن فريق، ولا يوجد حدود لعمل فريق الكشافين الذين اكتشفوا دياز لما يتمتع به من مواهب وليس على المستوى الفني فقط.

ويقول ماغالايس عن دياز "لديه مميزات تجعله مختلفا عن أقرانه مثل القيادة والتواصل مع زملائه فهو يشبه القائد في الملعب، وعندما رأيته يلعب أمام فريق الأكاديمية وعمره 11 عاما كان يتكلم مع كل اللاعبين وينظم فريقه وهذه صفات شخصية ساعدت في استقدامه إلى الأكاديمية".

ويوضح المنسق الفني للأكاديمية أن لكل فريق برنامج عمل محدد يضم هامشا شخصيا من التعديلات لكل مدير فني بحيث يتم استكمال أي نواقص في اللاعبين.

ويشير أيضا إلى أن الأكاديمية تتمتع بالصبر على الناشئين ومنحهم الكثير من الفرص للتطور ضمن المخطط الأعم والفئات العمرية.