ليفربول يتعادل مع مانشستر سيتي بهدف محمد صلاح

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أحرز صلاح هدف ليفربول الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 13 من زمن المباراة

أحبطت آمال ليفربول في العودة لقمة الدوري الإنجليزي الممتا (بريميير ليغ)، حيث تعادل مع مانشستر سيتي، الذي دفع ثمنا باهظا لركلة جزاء أهدرها كيفين دي بروين.

اختار مدرب الريدز يورغن كلوب تشكيلة هجومية شاملة، على ملعب الاتحاد يوم الأحد، تضمنت ديوغو جوتا المتألق إلى جانب روبرتو فيرمينو، ساديو ماني، ومحمد صلاح.

حصد ليفربول، الذي كان يعلم أن النصر سيجعله متقدما على ليستر سيتي وتوتنهام، مكافأة مبكرة عندما وضعهم صلاح في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 13، بعد أن عرقل كايل ووكر ماني، لكن سيتي أدرك التعادل بعد نصف ساعة فقط،عندما راوغ غابرييل جيسوس مدافع ليفربول بطريقة رائعة قبل أن ينفرد بأليسون، ويسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

وأهدر فريق المدرب بيب غوارديولا فرصة ذهبية، للتقدم قبل نهاية الشوط الأول، عندما أهدر دي بروين ركلة جزاء بعد احتساب لمسة يد على جو غوميز، بعد مداولات طويلة من حكم الفيديو المساعد (VAR).

لعب كلا الفريقين للفوز، لكن السيتي هو الذي أدى بشكل أفضل مع استمرار المباراة، وأهدر جيسوس فرصة رائعة بضربة رأس.

ليفربول سيكون أكثر سعادة بنقطة التعادل

جاء كلوب إلى ملعب الاتحاد من أجل الفوز، وكان تشكيل ليفربول الهجومي الذي وضع السيتي على حافة الهزيمة في أول 20 دقيقة دليلا على ذلك.

ومع ذلك، في النهاية يمكنك أن تعتقد أنه سيكون أكثر سعادة بنقطة واحدة من غوارديولا، حيث نفدت طاقة الريدز بوضوح في الشوط الثاني، عندما بدا أصحاب الأرض أقرب لانتزاع الفوز.

كان فريق ليفربول يفقد بالفعل فيرجيل فان ديك، فابينيو، وتياجو ألكانتارا، وخسروا أيضا ترينت ألكسندر- أرنولد في الشوط الثاني، لكنهم استمروا في مواجهة خصم قوي ورفضوا التعرض للهزيمة.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن ليستر، ويلتقي مع الثعالب في ملعب آنفيلد بعد فترة التوقف الدولي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سجل كيفن دي بروين أهدافا في ركلات الترجيح الخمس الماضية، التي سددها لصالح فريق مانشستر سيتي

سيظل مان سيتي يتطلع إلى اللقب

للوهلة الأولى، قد يمثل مشهد مانشستر سيتي في المركز العاشر في الدوري الإنجليزي - برصيد 12 نقطة من سبع مباريات - عودة مخيبة للآمال للفريق الذي وضع معايير عالية في السنوات الأخيرة.

نعم، كان من الممكن أن يكون الأمر أفضل بكثير، ومن المرجح أن يكون غوارديولا قد أصيب بخيبة أمل، لعدم تحقيق فوز على فريق ليفربول الذي سوف يعتبره كثيرون أقرب منافسيه.

في الواقع، على الرغم من ذلك يمكن لسيتي وغوارديولا النظر إلى الصورة الأكبر، والاعتقاد بأنهم على حق فيما يتعلق بالسباق الأكثر انفتاحا على اللقب منذ سنوات.

ماذا بعد؟

بعد فترة التوقف الدولي، يسافر مانشستر سيتي إلى شمال لندن لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي، يوم السبت 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني في الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش.