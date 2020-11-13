فيروس كورونا: إصابة نجم ليفربول محمد صلاح بكوفيد-19 في مصر

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أعلن اتحاد الكرة المصري إصابة نجم ليفربول محمد صلاح بفيروس كورونا في مصر، خلال زيارته لبلاده للمشاركة في مبارايات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني أي أعراض.

وخضع صلاح للمسحة الروتينية ضمن أعضاء فريق منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة فريق توغو يومي 14 و16 من الشهر الجاري، في إطار تصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

وباستثناء صلاح، جاءت نتائج مسحات باقي أعضاء الفريق وأفراد الجهاز الفني والإداري للمنتخب سلبية.

وصرح اتحاد الكرة في مصر أنه من المقرر خضوع صلاح خلال الساعات المقبلة لمزيد من الفحوصات الطبية لمتابعة حالته الصحية.