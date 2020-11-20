فيروس كورونا: محمد صلاح ومحمد النني يعودان إلى إنجلترا لاستكمال العلاج والعزل الصحي

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يصل اللاعبان المصريان محمد صلاح، لاعب ليفربول، ومحمد النني، لاعب أرسنال، اليوم الجمعة إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة "مجهزة طبيا" قادمين من مصر.

وقال أسامة إسماعيل، المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، لـبي بي سي إن الطائرة التي تقلّ اللاعبين الدوليين تنطلق من الغردقة اليوم الجمعة متجهة إلى لندن مباشرة لاستكمال إجراءات العزل والعلاج الطبي للاعبين.

ونوّه إسماعيل إلى أن اللاعبين، البالغين من العمر 28 عاما، خضعا أمس الخميس لمسحة جديدة هي الثالثة لصلاح والثانية للنني، وجاءت النتيجة إيجابية لكليهما.

ومن المحتمل أن يغيب صلاح عن المباراتين القادمتين لفريقه ليفربول، بسبب قواعد الحجر الصحي.

ويستضيف ليفربول فريق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي يوم الأحد، ثم أتلانتا في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ولم يعلّق ليفربول على ما إذا كان صلاح سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الأحد.

وقد لا يتمكن محمد النني أيضا من المشاركة في مباراة الأرسنال في ليدز يوم الأحد المقبل، علاوة على غيابه عن لقاء فريقه أمام فريق "مولْده" النرويجي في إطار بطولة الدوري الأوروبي في 26 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويخضع جميع لاعبي الدوري الإنجليزي الذين تثبت إصابتهم بالفيروس لعزل ذاتي لمدة عشرة أيام.

وأعلن الدوري الإنجليزي لكرة القدم إصابة 16 لاعبًا بـكورونا، وذلك من إجمالي 1207 من اللاعبين وأفراد أطقم العمل في أندية كرة القدم الذين خضعوا فيها لاختبارات الكشف عن الوباء في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن إصابة محمد صلاح قبيل مباراة الذهاب مع فريق توغو، في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بينما أعلن عن إصابة النني بفيروس كورونا قبيل مباراة الإياب والتي أقيمت في توغو.

وتشير تقارير محلية إلى أن صلاح ربما أصيب بفيروس كورونا بعد عودته إلى القاهرة وحضوره حفل زفاف شقيقه. ورأى كثيرون أن أجواء الحفل ربما أسهمت في إصابته بالفيروس.

وظهر صلاح رفقة شقيقه العريس يرقصان على أنغام أغان شعبية، وسط حضور عائلتي العروسين وعدد من الأصدقاء، ولم يُبد الحضور في الحفل التزاما تاما بقواعد التباعد الاجتماعي.