ليونيل ميسي: غوارديولا مدرب سيتي يتمنى أن ينهي نجم الأرجنتين مسيرته في برشلونة

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وقّع بيب غوارديولا الخميس على عقد تمديد عمله مع فريق مانشستر سيتي لعامين آخرين. واستحضرت المناسبة الحديث عن ليونيل ميسي الذي كان قريباً من الانضمام إلى فريق مدرّبه السابق الصيف الماضي.

وقال غوارديولا:"ميسي لاعب برشلونة. قلتها آلاف المرات. كمشجّع، أريد أن ينهي ليو مسيرته هناك".

وأضاف "عقده ينتهي هذا العام (الموسم) ولا أعلم ماذا يدور في رأسه".

وينتهي عقد ميسي (33 عاماً) مع برشلونة الصيف القادم ويستطيع توقيع عقد مبدئي مع أي فريق خارج إسبانيا بدءاً من شهر يناير/كانون الثاني. ويفتح باب انتقال اللاعبين بين الأندية في شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

وكان قد أبدى صانع الألعاب الأرجنتيني استعداده الانضمام إلى "مانشستر سيتي" بعد تقدمه بطلب للانتقال في شهر آب/أغسطس، لكنّ رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو منع انتقاله.

وتقدّم رئيس النادي الكاتالوني باستقالته في تشرين الأول/أكتوبر لكن بقي مستقبل ميسي مع الفريق مجهولاً.

وتردد اسم فريق باريس سان جيرمان ضمن الفرق التي تسعى لضم اللاعب الأرجنتيني، لكن جميع المرشحين لمنصب رئاسة برشلونة قالوا إن الأولوية لديهم هي إقناع ميسي بالبقاء. على أن تحدد الانتخابات التي ستجري في يناير/ كانون الثاني، الفائز بمنصب رئاسة النادي.

وقال غوارديولا الذي عمل سابقاً مع ميسي أثناء تدريبه برشلونة بين عامي 2008 و2012:" أنا ممتن كثيراً لبرشلونة ولما فعلوه من أجلي". "في الأكاديمية، كلاعب وكمدرب، لقد أعطوني بالتأكيد كل شيئ".

"كنت سآخذ استراحة"

صفقة غوارديولا ستبقيه إلى عام 2023 ليكمل سبعة مواسم مع مانشستر سيتي، وهو مجموع ما قضاه خلال تدريب فريقي برشلونة وبايرن ميونيخ.

وعلى الرغم من الاهتمام الواضح به، يقول غوارديولا البالغ من العمر 49 عامًا إنه لم يكن مهتمًا بالانتقال إلى أي مكان آخر وكان سيبتعد عن اللعبة مرة أخرى ، كما فعل عندما غادر برشلونة في 2012 ، لو لم يتوصل إلى اتفاق مع سيتي.

وقال عن تمديد عقده مع مانشستر سيتي: "لا أفكر بأي مكان آخر، البقاء هنا فقط".

وأضاف "لم يكن قراري وحدي، بل قرار الفريق أيضاً. لو شعرنا بأن ذلك كان كافياً، كنت سآخذ استراحة".