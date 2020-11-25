وفاة مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتيني عن عمر 60 عاما

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قاد مارادونا منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم في عام 1986

توفي أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا عن عمر يناهز 60 عاما.

وأُصيب لاعب خط الوسط المهاجم السابق لمنتخب الأرجنتين بسكتة قلبية في منزله.

وفي وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني، خضع مارادونا لجراحة ناجحة لإزالة جلطة دموية بالمخ، وكان من المقرر أن يخضع للعلاج للتخلص من إدمان الكحول.

ويُعتبر مارادونا من أعظم لاعبي كرة القدم، وكان قائدا لمنتخب بلده الذي فاز بكأس العالم في عام 1986، وقدم أداءا فرديا رائعا.

وفي بيان بموقع تويتر، أعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن "بالغ الأسى لوفاة أسطورتنا"، مضيفا "ستظل دوما في قلوبنا".

وخلال مسيرته على مستوى الأندية، لعب لصالح برشلونة وكذلك نابولي الذي فاز معه بلقب الدوري الإيطالي مرتين.

وأحرز مارادونا 34 هدفا في 91 مشاركة له مع منتخب الأرجنتين، حيث مثّل بلده في أربع نسخ من بطولة كأس العالم.

وقاد منتخب بلده إلى المباراة النهائية في إيطاليا في عام 1990، حيث خسروا أمام ألمانيا الغربية، قبل أن يحمل شارة القيادة مجددا في الولايات المتحدة في عام 1994، لكنه استبعد من البطولة بعد ثبوت تعاطيه المنشطات.

وخلال النصف الثاني من مسيرته كلاعب، عانى مارادونا من إدمان الكوكايين، وحُرم من اللعب 15 شهرا لثبوت تعاطيه المخدر في عام 1991.

واعتزل كرة القدم في عام 1997، يوم عيد ميلاده السابع والثلاثين، وذلك أثناء الفترة الثانية التي يقضيها في صفوف فريق بوكا جونيورز.

وبعد أن تولى إدارة فريقين للناشئين في الأرجنتين أثناء مشواره الكروي، تم تعيينه مدربا للمنتخب الوطني في عام 2008. لكنه رحل عن المنصب بعد كأس العالم 2010، حيث خسر فريقه أمام ألمانيا في دور ربع النهائي.