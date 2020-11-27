الأهلي المصري يفوز على الزمالك ويتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا

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توج الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة.

وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها نهائي دوري الأبطال في أفريقيا مصريًا خالصًا يتنافس عليه قطبا الكرة المصرية.

لكن الفريقين كان لهما لقاءات عدة في نفس البطولة في أدوارها المختلفة.

هدف الدقائق الأخيرة

أحرز أهداف المباراة عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة للأهلي بينما سجل للزمالك اللاعب المخضرم شيكابالا.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق بينما جاء هدف الفوز للأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وكانت هذه المباراة هي النهائي رقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، حيث سبق وأن اقتنص لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا 8 مرات، لكنه فشل في الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا في 4 نسخ من البطولة.