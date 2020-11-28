الدوري الإنجليزي الممتاز: محرز يسجل ثلاثية ويقود مانشستر سيتي لفوز كبير على بيرنلي

سيمون ستون

بي بي سي سبورت

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كان هدف رياض محرز الافتتاحي للسيتي هو مشاركته رقم 100 في هدف في الدوري الممتاز (59 هدفا، 41 تمريرة حاسمة)

سجل رياض محرز أول ثلاثية له مع مانشستر سيتي، خلال فوز فريق بيب غوارديولا بخماسية نظيفة على بيرنلي، في اللقاء الذي استضافه ملعب الاتحاد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الجزائري هدفين في الشوط الأول، تبعهما آخر لبنجامين ميندي، بينما أحرز فيران توريس أول أهدافه مع سيتي في الدوري بعد استراحة ما بين الشوطين.

وقاد محرز أصحاب الأرض لتحقيق أكبر فوز لهم هذا الموسم، من خلال إحرازه أول ثلاثية له منذ تسجيله ثلاثية مع ليستر سيتي أمام سوانزي سيتي في ديسمبر/كانون أول 2015.

وكان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بالنسبة للزوار، سيما حارسهم بيلي بيكوك - فاريل، في أول ظهور له مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي، في ظل غياب الحارس الأول نيك بوب بداعي الإصابة.

وبالإضافة إلى تسديدة دي بروين التي اصطدت بالقائم في الدقيقة الأخيرة، تم إلغاء هدفين لكل من توريس وغابرييل جيسوس بداعي التسلل.

وقال غوارديولا مدرب سيتي، الذي خسر فريقه بثنائية نظيفة أمام توتنهام في مباراته السابقة بالدوري "كان من المهم العودة بفوز في الدوري الممتاز".

"نلعب الكثير من المباريات، لذا فإن اللعب لمدة 90 دقيقة والحفاظ على مستوى جيد ليس بالأمر السهل، ولكن هناك دائما أشياء يجب تحسينها".

خصم مانشستر سيتي المفضل

مع 10 أهداف فقط في أول ثماني مباريات بالدوري، وغياب سيرخيو أغويرو بسبب إصابة في الركبة، حل بيرنلي ضيفا على سيتي يوم السبت.

وسجل السيتي حتى الآن 27 هدفا في ست مباريات ضد بيرنلي على هذه الأرض، وبمجرد أن كسر محرز الجمود، لم تكن هناك فرصة على الإطلاق لإيقافهم.

ولم يستطع الزوار تحمل نوع الخطأ الذي تسبب به خروج المدافع جيمس تاركوفسكي من مركزه بالقرب من خط التماس، بعد ست دقائق فقط، لتصل الكرة من قلب الملعب إلى محرز الذي أسكنها الشباك.

وتنفتح شهية محرز أمام بيرنلي، فقد سجل حتى الآن ثماني مرات في شباكهم.

وكانت تسديدته الثانية، هي المرة الأولى التي يسجل فيها الجناح الجزائري هدفين في مباراة واحدة منذ الجولة عينها الموسم الماضي.

وعندما سدد الظهير الأيسر ميندي كرة رائعة من عرضية دي بروين، كانت هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها سيتي ثلاثة أهداف في الشوط الأول من المباراة منذ أن سحق ليفربول في يوليو/تموز.

كما كانت هذه المرة الأولى التي يسجلون فيها ثلاثة أهداف على الإطلاق منذ المباراة الافتتاحية للموسم.

أما مهمة السيتي الآن، فتتمثل في إظهار قدرته على ضرب خصوم مختلفين بالطريقة عينها.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يحاول بايلي بيكوك-فاريل منع الكرة من تجاوز الخط

وقت صعب مر على دايتشي

كان هذا بعد ظهر يوم موجع لبيرنلي، الذي فاز في مباراة واحدة فقط طوال الموسم ويواجه احتمالا حقيقيا بالعودة إلى المراكز الثلاثة الأخيرة قبل اكتمال هذه الجولة من المباريات.

من المؤكد أن المدرب شون دايتشي سيكون غير سعيد بسبب الهفوات في التركيز التي أدت إلى أول هدفين للسيتي، ويحتاج حارس إنجلترا بوب إلى استعادة لياقته بسرعة في ظل المشاكل التي عانى منها بيكوك فاريل.

وقال دايتشي "لا يمكنك أن تبدأ لعبة بخطة لعب ثم ترميها بخطأ مبكر ضد هذا الفريق".

"إنهم يستخدمون الكرة بشكل جيد وهناك حركة في كل مكان".

"لدينا إصابات كثيرة في الوقت الحالي. تعافينا ثم حصلنا على أربعة أو خمسة آخرين هذا الأسبوع. لعبنا لصالحهم. لعبنا تمريرات قصيرة لم تكن ضرورية. أردنا التقدم لكننا لم نفعل ذلك".

احصائيات حول المباراة

فاز مانشستر سيتي في آخر سبع مواجهات مع بيرنلي بنتيجة 28-1.

خسر بيرنلي سبع من مبارياته العشر الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيتي هو ثاني فريق في تاريخ دوري كرة القدم يفوز بأربع مباريات متتالية على أرضه بفارق خمسة أهداف أو أكثر ضد الخصم نفسه، بعد أن فعل نوتس كاونتي ذلك ضد بورت فايل بين أكتوبر/تشرين أول 1893 وفبراير/شباط 1907.

فقط في 1888-1889 خسر بيرنلي أكثر من مبارياته التسع الافتتاحية في الدوري، مقارنة بالمباريات الست التي خاضها هذا الموسم.

سجل محرز سبعة أهداف في مبارياته الأربع الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بيرنلي، وسجل أهدافا في الدوري ضدهم (ثمانية) أكثر مما سجله ضد أي خصم آخر.

منذ ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز (مع تشلسي في أغسطس/آب 2013) ، قدّم دي بروين لاعب مانشستر سيتي 71 تمريرة حاسمة في المسابقة، أي أكثر بثماني تمريرات من أي لاعب آخر، على الرغم من ظهوره في ثلاث مباريات فقط في أول موسمين له بالدوري الانجليزي.

جاء هدف ميندي الأول بعد 60 مباراة خاضها مع سيتي.