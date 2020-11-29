فورمولا 1: لويس هاميلتون ينطلق في سباق البحرين من المركز الأول

أندرو بنسون

مراسل فورمولا 1

التعليق على الصورة، التصفيات المؤهلة لبطولة البحرين، لوس هاميلتون في المقدمة يليه فالتري بوتاس ثم ماكس فيرشتابن

للمرة العاشرة هذا الموسم، ينطلق البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم في سباقات السيارات من المركز الأول في سباق جائزة البحرين الكبرى "بحرين غراند بري" التي ستحسم نتائجها اليوم.

وكان هاميتلون الذي توج بطلاً للعالم للمرة السابعة في تركيا قبل أسبوعين قد تقدم بفارق مريح بلغ 0.289 ثانية على زميله سائق مرسيدس فالتيري بوتاس.

بينما حل سائق ريد بول، ماكس فيرشتاين، كعادته في المركز الثالث، بعدما كان يبدو مصدر تهديد لمرسيدس خلال التدريبات.

ثم جاء ألكسندر ألبون زميله في قيادة ريد بول الذي تعافي من حادث عنيف يوم الجمعة ليحل في المرتبة الرابعة بفارق 0.6 ثانية.

وقد تقدم ألبون وهو بريطاني من أصول تايلاندية بأقل من 0.1 ثانية على سائق ريسنغ بوينت سيرجيو بيريز.

وحل سائقا رينو دانييل ريكياردو وإيستبان أوكون في المركزين السادس والسابع بفارق 0.002 ثانية فقط عن سائق ألفا تاوري بيير غاسلي وسائق ماكلارين لاندو نوريس.

أداء ساحق لهاميلتون

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، هاميلتون يقول إنه مازال منبهراً بأداء فريق مرسيدس بعد حلوله في المركز الأول للمرة الــ 98

ومع أنه أصبح الأكثر نجاحاً في التاريخ خلال منافسات اسطنبول، بعد أن عادل الرقم القياسي لعدد الألقاب التي حصدها الأسطورة الألماني مايكل شوماخر وتجاوز حصيلة الانتصارات التي حققها، فإن هاميلتون لا يظهر أي مؤشرات على التراخي.

وفي الواقع، قال إنه يريد أن يواصل مسيرته وانهاء الموسم بأعلى مستوى.

"لم أحتفل كثيرا. كنت أتدرب وأتحقق من استعدادي وأواصل التركيز على الهدف"، هكذ قال هاميلتون.

"ومع انخفاض الضغط بعض الشيء، أشعر بقدر من الارتياح وأتوجه للقيادة مثلما فعلت".

كان هاميلتون الأسرع في كلا جولتي التصفيات النهائية، لكنه لم يحقق أفضل نتائجه في الجولة الأولى، والتي كانت أقل مما حققه خلال الجولة الثانية مع الإطارات متوسطة القساوة.

وجاء متقدماً على فيرشتابن بـ 0.146 ثانية، فيما حل بوتاس ثالثا.

وقال هامليتون إنه كان هناك " مجال كبير للتحسين"، وخرج وأثبت ذلك.

ورغم أن الثلاثة حسنوا أداءهم خلال الجولة الثانية، فقد عزز هاميلتون تقدمه، بينما تقدم بوتاس على فيرشتابن، في المراكز الأولى للمنطلقين.

وكان ذلك السباق هو رقم 98 خلال مسيرة هاميلتون الذي انطلق فيه من المركز الأول، ويمكنه أن يسجل رقم 100، إذا حافظ على نفس النتيجة في آخر سباقين في العام، وهو انجاز لافت.

وقال بوتاس "كان شعوراً جيداً. هذه هي المشكلة حين تشعر بالراحة، وتشعر كأنك تخرج أفضل ما في السيارة وأن وقت الجولة ليس موجودا."

ووصف فيرشتابن جولته بأنها كانت "معقولة جدا"، مضيفاً " كنت افتقر فقط لقدر من القبضة الخلفية".

معركة المركز الثالث/ الرابع

يحتل بيريز المركز الرابع في بطولة السائقين برصيد 100 نقطة.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، بيريز يحتل المركز الرابع في بطولة السائقين برصيد 100 نقطة

ورغم أن صدارة السباق حسمت، فثمة منافسة محمومة على المركز الثالث بين مصنعي السيارات ريسنغ بوينت وماكلارين ورينو وفيراري، وعلى المركز الرابع بين السائقين بيريز وتشارلز لوكلير( سائق فيراري) وريكياردو.

وكان بيريز قد أعطى نفسه وفريقه دفعةً من خلال أداء قوي، في حين ظل لوكلير في المركز الثاني عشر في عطلة نهاية أسبوع غير تنافسية لفيراري.

ومُني لوكلير بالهزيمة في التصفيات المؤهلة على يد زميله في فريق مرسيدس سيباستيان فيتل الذي حل في المركز الحادي عشر بفارق 0.016 ثانية، للمرة الرابعة هذا الموسم.