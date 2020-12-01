ستيفاني فرابار.. أول امرأة تحكّم مباراة للرجال في دوري أبطال أوروبا

صدر الصورة، GETTY IMAGES التعليق على الصورة، سبق لفرابار التحكيم في بطولات أوروبية مهمة

اختيرت الفرنسية ستيفاني فرابار لتصبح أول امرأة تقوم بالتحكيم في مباراة بدوري أبطال أوروبا للرجال.

ومن المقرر أن تدير فرابار الأربعاء المقبل المباراة التي يستضيف فيها يوفنتوس الإيطالي فريق دينامو كييف الأوكراني.

وليس بجديد على فرابار أن تحقق ألقابا غير مسبوقة، إذ كانت أول امرأة تتولى مهمة التحكيم في مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي في موسم 2019.

كما تحكم فرابار في الدوري الفرنسي الممتاز منذ موسم 2019.

وكانت المباراة الأولى التي تتولى فيها فرابار مهمة التحكيم في الدوري الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما استضاف ليستر سيتي فريق زوريا لوهانسك.