دوري أبطال أوروبا: تأهل بروسيا دورتموند ورونالدو يسجل هدفه رقم 750

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تأهل بروسيا دورتموند إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا رغم تعادله مع لاتسيو 1-1 مساء الأربعاء.

وغاب نجم بروسيا دورتموند إيرلينغ براوت هالاند، الذي سجل 6 أهداف في البطولة، عن تشكيلة المباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وتقدم دورتموند قبل نهاية الشوط الأول بعد تسجيل رفاييل غيريرو هدف المباراة الأول، ثم منحت ركلة جزاء سيرو إيموبيلي في الشوط الثاني التعادل للاتسيو.

ويحتاج لاتسيو على الأقل إلى التعادل مع كلوب بروج - الذي فاز على زينيت سانت بطرسبرغ 3-0 يوم الأربعاء - في مباراته الأخيرة لضمان التأهل.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف رقم 750 في مسيرته الكروية في المباراة التي فاز بها فريقه يوفنتوس على دينامو كييف 3-0.

وأدارت المباراة الفرنسية ستيفاني فرابار، لتصبح أول امرأة تقوم بالتحكيم في مباراة بالبطولة.

وحجز يوفنتوس بالفعل مقعدا له في دور الـ16 بالبطولة قبل أن يخوض مباراته مساء الأربعاء.

مشوار على المحك

أمّا مانشستر يونايتد، فأصبح مشواره في دوري أبطال أوروبا على المحك، بعد أن ساعد النجم البرازيلي نيمار باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز على ملعب أولد ترافورد بتسجيله هدفين.

وسجل ماركوس راشفورد هدفا للفريق الإنجليزي، لكن النهاية الممتازة لماركينوس في الشوط الثاني، أعادت الضيوف إلى المقدمة.

وبعد طرد لاعب خط وسط يونايتد، فريد، سجل نيمار هدفه الثامن والثلاثين في دوري أبطال أوروبا، لتنتهي المباراة 3-1 لصالح الفريق الفرنسي.

ويتعادل مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان ولايبزيغ برصيد تسع نقاط في المجموعة الثامنة، مع العلم أن يونايتد بحاجة إلى التعادل خارج أرضه مع الفريق الألماني يوم الثلاثاء المقبل للتأهل إلى دور الستة عشر.

وضمن تشيلسي صدارة المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا، بعد أن سجّل أوليفييه جيرو جميع الأهداف الأربعة في المباراة التي فاز بها الفريق الإنجليزي أمام إشبيلية.

وسجل الفرنسي في وقت مبكر من كل شوط، بنهايتين رائعتين بعد أن تلقى تمريرات ذكية من كل من كاي هافرتز وماتيو كوفاسيتش.

وأكمل الثلاثية برأسية قريبة من القائم، ثم سجل هدفه الرابع عبر ركلة جزاء، ليؤكد بذلك تأهل فريقه إلى دور الـ16.

وأجرى تشيلسي في مباراته أمام إشبيلية، تسعة تغييرات على الفريق الذي تعادل 0-0 مع توتنهام، في الدوري الممتاز يوم الأحد.

وبدأ كل من هافرتز وكريستيان بوليسيتش أول مباراة لهما مع تشيلسي منذ أكتوبر/تشرين الأول، وشارك لاعب الوسط بيلي غيلمور (19 عاماً) في أول مباراة له هذا الموسم.