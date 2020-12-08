دييغو مارادونا: اقتراح بوضع صورة أسطورة كرة القدم على الأوراق النقدية في الأرجنتين

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، صورة تقريبية للورقة النقدية المقترحة

اقترحت عضوة بمجلس الشيوخ في الأرجنتين وضع صورة نجم كرة القدم الراحل دييغو أرماندو مارادونا على أوراق نقدية جديدة لبلادها.

وتوفي مارادونا، الذي قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم في عام 1986، قبل أسبوعين عن عمر 60 عاما.

وطرحت السيناتورة، نورما دورانجو، مشروع القانون على مجلس الشيوخ يوم الاثنين بحيث تُوضَع صورة اللاعب الراحل على الورقة النقدية من فئة 1000 بيزو (12 دولار أمريكي، 9 جنيهات إسترلينية) وهي أعلى ورقة نقدية في البلد.

وقالت إن الاقتراح يقضي بطبع صورة لوجه مارودنا على جانب وصورة لأحد أشهر أهدافه على الجانب الآخر.

وذكرت صحيفة لانثيون أن مشروع القانون اقترح أن تتضمن الأوراق النقدية الجديدة صورة لتمثال مارادونا في جانب وفي الجانب الآخر لحظة تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده ضد منتخب إنجلترا الذي سُجِّل في المكسيك يوم 22 يونيو/حزيران 1986.

واقترحت السيناتورة أيضا وضع صورة مارادونا في طوابع بريدية تذكارية.

وقالت دورانجو إن: "الفكرة لا تتمثل في الاعتراف بفضل أهم محبوب للجماهير لدينا، ولكن أيضا تكمن في التفكير في المسألة الاقتصادية".

ومضت قائلة: "نشعر أنه عندما يأتي السياح إلى هنا، فإنهم سيرغبون في أخذ مارادونا معهم".

وأشهر هدفين سجلهما ماردونا كانا في ربع نهاية كأس العالم عام 1986 ضد منتخب إنجلترا.

وكان اللاعب الراحل قائد منتخب بلاده عندما فازت الأرجنتين في بطولة كأس العالم إذ سجل ثاني هدفه الشهير الذي أطلق عليه "يد الله".

وقالت دورانجو إن القرار النهائي سيتخذه المشروعون الذين من المُتوقع أن ينظروا في المقترح في أوائل السنة المقبلة.

وتوفي أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الذي كان يبلغ من العمر 60 عاما نتيجة أزمة قلبية في منزله في أواخر الشهر الماضي.

وكان مارودنا أجرى عملية لاستئصال ورم دموي في رأسه في أوائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وكان من المقرر أن يعالج إدمانه على المشروبات الكحولية.