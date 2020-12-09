دوري أبطال أوروبا: "لفظ عنصري" يتسبب في تأجيل مباراة باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاكشهر

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، طُرد ويبو بعد مشادة كلامية مع الحكم الرابع

تستأنف يوم الأربعاء مباراة باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاكشهر، في دوري أبطال أوروبا، بعد توقفها يوم الثلاثاء، إثر اتهام الحكم الرابع باستخدام لفظ عنصري.

ويقول فريق باشاكشهر التركي إن الحكم الرابع سيباستيان كولتيسكو استخدم لغة عنصرية للإشارة إلى مساعد مدربهم بيير ويبو.

وطرد حكم المباراة ويبو، لاعب منتخب الكاميرون السابق، بعد مشادة كلامية عند خط التماس.

وغادر لاعبو باشاكشهر الملعب احتجاجا، قبل أن يتبعهم لاعبو باريس سان جيرمان.

وجاء الحادث في الدقيقة 14 من مباراة الفريقين في المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، حين كانت النتيجة التعادل بدون أهداف.

وسوف تستأنف المباراة من الدقيقة 14، وسوف تقام الساعة الخامسة و55 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش، مع تغيير طاقم التحكيم بالكامل.

وتأهل الفريق الفرنسي بالفعل إلى دور الـ16 من البطولة، بعد هزيمة مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام آر بي لايبزيغ الألماني في المجموعة نفسها الثلاثاء.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان: "قرر الاتحاد، بعد مناقشة مع الناديين، بشكل استثنائي استكمال المباراة ولعب الدقائق المتبقية... مع طاقم حكام جديد".

وأضاف "سيتم فتح تحقيق شامل في الحادث على الفور".

وأظهرت لقطات مهاجم باشاكشهر، ديمبا با، الذي كان ضمن البدلاء، وهو يسأل الحكم الرابع: "لماذا، عندما تذكر رجلا أسود، تقول: هذا الرجل الأسود؟".

كما أظهرت لقطات تلفزيونية مدافع باريس سان جيرمان، بريسنيل كيمبيمبي، وهو يقول: "هل هو جاد؟ سندخل (إلى غرفة تغيير الملابس).. لقد قضي الأمر".

وأعقب هذا فترة انتظار لحوالي ساعتين قبل التأكيد الرسمي لعدم استئناف المباراة يوم الثلاثاء. خلال تلك الفترة، كان بالإمكان رؤية لاعبي باريس سان جيرمان وهم يجرون تمارين الإحماء في النفق المؤدي إلى الملعب في انتظار استئناف المباراة، لكن الفريق التركي لم يظهر مرة أخرى.

وفي وقت لاحق، قال مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، عبر موقع تويتر: "قل لا للعنصرية. نحن معك يا ويبو".

وقال رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، إنه يعتقد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "سيتخذ الخطوات اللازمة".

وكتب بموقع تويتر "نحن ضد التمييز في الرياضة وفي جميع مجالات الحياة".

صدر الصورة، Reuters