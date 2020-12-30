الدوري الانجليزي: تأجيل مباراة توتنهام وفولهام بسبب فيروس كورونا

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قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأجيل مباراة توتنهام وفولهام ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وطلب فولهام تأجيل المباراة قبل 3 ساعات من انطلاقها بسبب اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق وتم تأكيد الموافقة على الطلب.

وأعلن توتنهام مستضيف المباراة تأجيلها بناء على طلب فولهام في بيان رسمي جاء فيه "كل فرد في توتنهام هوتسبير يتمنى السلامة لفولهام ويرجو تعافي الجميع بشكل سريع".

وكان المدير الفني لفولهام سكوت باركر قد تغيب عن إدارة آخر مباراة للفريق أمام ساوثهامبتون والتي انتهت بالتعادل السلبي بعدما أعلن عن عزل نفسه منزليا إثر اكتشاف إصابة أحد أفراد أسرته بالفيروس.

ويوم الإثنين أعلن تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي على ملعب غوديسون بارك قبل 4 ساعات من انطلاقها بسبب اكتشاف عدد من الإصابات بالفيروس بين صفوف الفريق الضيف.

وقال فريق إيفرتون إنه سيطلب من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الكشف عن المعلومات التي تلقاها من مانشستر سيتي وبمى عليها قراره بتأجيل المباراة.

وكذلك أعلن تأجيل مباراة مباراة أستون فيلا ونيوكاسل بعد تفشي الوباء بين لاعبي وإداريي الفريق الضيف.

نحليل دان روان محرر الرياضة بي بي سي

الضغوط تتزايد على منظمي البريميير ليغ بسبب الفوضى التي يسببها تفشي الوباء مؤخرا وهذه هي المباراة الثالثة التي يعلن عن تأجيلها خلال أسبوع بالتزامن مع تسجيل رقم قياسي للإصابات بين لاعبي فرق البطولة منذ بدأ نظام اختبار الكشف عن الفيروس بين أعضاء الفرق المشاركة.

وفي البطولات المختلفة للمحترفين في انجلترا وصل عدد المباريات التي يجب إعادة جدولتها بسبب التأجيل إلى 50 مباراة مع احتمال كبير بزيادة العدد قبل مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الاتحادفي الأسبوع الثاني من الشهر القادم.

وهناك قلق من استمرار تأجيل المباريات خاصة بعد الإعلان عن التأجيلات الأخيرة قبيل ساعات من موعد انطلاقها وبالتالي تزايدت المطالبات بإيقاف البطولة.

ورغم ذلك لم يعلن الاتحاد أي خطط لذلك كما أن الحكومة حتى الآن مساندة لاستمرار المباريات دون حضور جماهير.

ويمكن تفهم سبب تباطوء المسؤولين في اتخاذ قرار إيقاف الموسم بسبب العقود الباهظة لبث المباريات واقتراب بداية بطولة أمم أوروبا الصيف المقبل وبالتالي سيكون هناك ضغط كبير على اللاعبين في حال تم تأجيل البطولة.