طوكيو 2020: اليابان تعلن إقامة الأولمبياد المؤجل في موعده الجديد رغم تزايد الإصابات بفيروس كورونا

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، من المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية في 23 من يوليو/تموز المقبل

قال رئيس الوزراء الياباني إن دورة طوكيو للألعاب الأولمبية والبارالمبية التي كانت مقررة في 2020، سيجري إطلاقها الصيف المقبل رغم المخاوف من تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية في 23 من يوليو/تموز، لتتبعها بعد ذلك بشهر دورة الألعاب البارالمبية في 24 أغسطس/آب.

وارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان خلال الأيام الأخيرة، وسجلت العاصمة اليابانية طوكيو ما يربو على ألف حالة في يوم واحد لأول مرة.

إلا أن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا قال إن دورة "الألعاب ستقام هذا الصيف" وإنها ستكون "آمنة".

وتتعامل اليابان مع حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي رصدت لأول مرة في بريطانيا، مع تحذير يوريكو كويكي رئيس بلدية طوكيو من أن أعداد المصابين قد تشهد "انفجارا".

وقالت طوكيو إنها رصدت 783 إصابة جديدة يوم الجمعة، مقارنة بالحصيلة القياسية التي سجلتها في اليوم السابق والتي بلغت 1337 إصابة.

ورصدت طوكيو 239041 إصابة و3337 وفاة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء، وذلك حسبما ذكرت جامعة جونز هوبكنز.

وارتفعت تكلفة إقامة الدورة بزيادة 2.8 مليار دولار؛ نظرا للإجراءات المطلوبة لمنع تفشي الفيروس. إلا أن المنظمين استبعدوا أن يكون هناك أي تأجيل، لذا قد تكون هذه الدورة هي الأكثر تكلفة في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية الصيفية.