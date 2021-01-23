ساوثامبتون يطيح بأرسنال حامل اللقب في كأس الاتحاد الإنجليزي

صدر الصورة، Rex Features التعليق على الصورة، كايل ووكر بيترز بعد تسجيله هدف الفوز في المباراة

أطاح فريق ساوثامبتون، السبت، بفريق أرسنال، حامل اللقب، لكأس الاتحاد الإنجليزي في دور الأربعة بهدف في الشوط الأول.

ويعد الفوز مكافأة للاعبي ساوثامبتون على لعبهم الهجومي منذ الدقائق الأولى من المباراة عندما حول غابرييل كرة عرضية لكايل ووكر بيترز ليحرز هدف الفوز في الدقيقة 24 من زمن المباراة.

وهذه أول خسارة لأرسنال منذ بدء الدوري، إذ أن هذا هو الهدف الأول والوحيد الذي يدخل شباك أرسنال خلال 508 دقائق في سبع مباريات.

وسيواجه ساوثامبتون الملقب بفريق القديسين فريق ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الجولة المقبلة.

كما اقترب فريق القديسين من تسجيل هدف ثان عن طريق تشي آدمز، الذي سدد بزاوية منخفضة لكن حارس مرمى أرسنال، بيرند لينو، أنقذها ببراعة، وجيمس وورد براوز، الذي سدد ضربة ركنية لكنها اصطدمت بالعارضة لتخرج خارج الملعب.

وفي الشوط الثاني، تعرض المهاجم البديل شين لونغ لهجوم في منطقة الجزاء، ليتعثر ويسقط أرضا، لكن الحكم بيتر بانكس رفض محاولات لإقناعه باحتسابها ركلة جزاء.

وغاب عن اللقاء مهاجم أرسنال، بيير إيمريك أوباميانغ ولاعب الوسط إميل سميث رو، بينما اُتيحت الفرصة للاعب المتألق، بوكايو ساكا، للعب في الشوط الثاني.

وقد بدا فريق أرسنال، أقل قوة هجومية خلال الـ 45 دقيقة الأولى، لكنه شكل تهديدا كبيرا في الشوط الثاني.

ومع ذلك، كانت تسديدة إيدي نكيتيا المنحرفة في الدقيقة 67، والتي تعامل معها حارس مرمى الفريق فريزر فورستر، بشكل رائع، هي جهدهم الوحيد الملحوظ.

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"لقد كان أداء الفريق جيدا"

قال رالف هسينهوتل، المدير الفني لنادي ساوثامبتون، في تصريح لوسائل إعلام "كنا في الشوط الأول متقدمين من حيث الهجوم والقوة".

أما "في الشوط الثاني فمن الطبيعي أن يكون لدى الفريق الآخر دفعة. لكن بالنسبة لنا كان يجب أن نحقق الهدف الثاني - صنعنا فرصة أو اثنتين. كان يجب أن يحصل شين لونغ على ركلة جزاء".

وأضاف هسينهوتل "لقد استحوذنا على الكرة في وقت مبكر من المباراة، لكن قراراتنا الأخيرة لم تكن دائما الأفضل. بشكل عام، كان أداؤنا جيدا".

في المقابل، قال المدير المدير الفني لنادي أرسنال، أرتيتا، لوسائل إعلام رياضية "نحن حزينون حقا لخروجنا من المنافسة".

وأضاف "كانت لدينا مشاكل في الشوط الأول وأخطاء غير مقصودة نتيجة الضغط العالي الذي مارسه الخصم. لكن في الشوط الثاني، أتيحت لنا فرصتين أو ثلاث فرص كبيرة".

وأردف "لقد كانت مباراة متكافئة. في الشوط الأول، حازوا على الكثير من الكرات. أما في الشوط الثاني، فقد أضفنا المزيد من الجودة. أصبحنا أكثر هيمنة وصنعنا الفرص، لكن ذلك لم يكن كافياً".

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وحول ما إذا كان أوباميانغ، الذي غاب عن اللقاء لأسباب شخصية، سيلعب في مباراة الدوري يوم الثلاثاء ضد ساوثامبتون، قال أرتيتا "لا أعرف. يحتاج أوباميانغ إلى معالجة هذه المشكلة، وسنرى كيف ستسير الأمور. نحن هنا وعلينا دعمه - يجب أن يأخذ الوقت المناسب له، لأن ذلك يمثل أولوية في الوقت الحالي".

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