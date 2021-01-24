الدوري الإيطالي: اي سي ميلان المتصدر يتلقى هزيمة ثقيلة من أتالانتا الرابع

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فشل اي سي ميلان، متصدر الدوري الإيطالي الممتاز، في توسيع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه بعد خسارته الثقيلة أمام أتالانتا بثلاثية نظيفة على ملعب سان سيرو.

وتقلص الفارق بين اي سي ميلان وغريمه انترميلان صاحب المركز الثاني إلى نقطتين.

سجل الهدف الأول كريستيان روميرو برأسه، من ركلة ركنية نفذها روبن جوسينز بعد 26 دقيقة من زمن المباراة، وذلك قبل أن يسقط فرانك كيسي لاعب ميلانو يوسيب إيليتشيتش ويحتسب ضده ركلة جزاء في منتصف الشوط الثاني.

أحرز إيليتشيتش ركلة الجزاء، قبل أن يضيف دوفان زاباتا الهدف الثالث في وقت متأخر.

وكان إنتر ميلان قاب قوسين أو أدنى من اللحاق بايه سي ميلان المتصدر لكنه أنهى مباراته بالتعادل السلبي مع أودينيزي ليبقى في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط.