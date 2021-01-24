كأس الاتحاد الانجليزي: مانشستر يونايتد يفوز على ليفربول 3-2

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، برونو فرنانديز خطف الفوز لفريق مانشستر يونايتد

خرج فريق ليفربول من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي بعد خسارته أمام مانشستر يونايتد، على الرغم من هدفين سجلهما محمد صلاح.

وسجل البديل برونو فرنانديز هدف الفوز لفريق يونايتد بتسديدة من كرة ثابتة ذكية باغت بها حارس ليفربول أليسون في الدقيقة 78 من المباراة.

ولكن ليفربول كان سباقا إلى التسجيل عن طريق هدافه محمد صلاح، الذي سجل أيضا هدف التعادل الثاني.

وأحرز ميسون غرينوود وماركوس راشفورد هدفي مانشستر يونايتد، قبل أن يخطف فرنانديز هدف الفوز بهدف يؤكد أهمية اللاعب البرتغالي في تشكيلة المدرب أولي غونار سولشاير، الذي يبدو أنه استعاد قوته المعهودة.

ويواجه مانشستر يونايتد في الدور المقبل فريق ويستهام يونايتد، الذي حقق نتائج إيجابية في الفترة الأخير بقيادة مدرب يونايتد السابق ديفيد مويز.

ولكن ليفربول لا يزال يبحث عن مستواه الحقيقي إذ أن فوزه الوحيد في سبع مباريات كان أمام فريق أستون فيلا المنقوص من لاعبيه الأساسيين. وسيلعب مباراته المقبلة أمام توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو.

صلاح يعيد الأمل لفريقه

منح صلاح التقدم لفريق ليفربول في ملعب يونايتد لأول مرة منذ يناير كانون الأول 2017، وبعدها فاز ليفربول دوري أبطال أوروبا والدوري الانجليزي، وهو ما يعني أن الصعوبات التي يواجهها الفريق ليست عصية عليه.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، صلاح سجل هدفين

وظهر هداف ليفربول بكامل ثقته وهو يسجل هدفين بتمريرتين من زميله روبرتو فيرمينو. وعليه فإن ما ينبغي على كلوب معالجته هو مشكلة خط الدفاع. فهدف راشفورد كان بسبب خطأ من وليامز أما فابينيو فقلة خبرته الدفاعية لم تصمد أمام مهاجم مثل إيدسون كافاني.

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