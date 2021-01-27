مدافع إنتر ميامي ألفاس باول يوقع عقد انتقال إلى نادي الهلال السوداني

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الجامايكي ألفاس إلفيس باول مدافع نادي إنتر ميامي الأمريكي

وقع المدافع الجامايكي ألفاس إلفيس باول عقد انتقال إلى نادي الهلال- أم درمان السوداني من نادي إنتر ميامي، الذي يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وأعلن السودانيون عن التوقيع عبر فيسبوك، كما كشفوا أيضا عن انضمام اللاعب السنغالي إبراهيما مامي ندياي، 26 عاما، من نادي إف كي شوكاريكي الصربي.

وسيستمر عقد باول، البالغ من العمر 26 عاما، في الهلال حتى نهاية الموسم، مع خيار التمديد لمدة عام واحد.

ونظمت الصفقة ودعمت ماليا من قبل الرئيس الفخري للهلال أم درمان، تركي آل الشيخ، رجل الأعمال ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية والمالك السابق لنادي بيراميدز المصري.

وقد قضى باول معظم موسم إنتر ميامي لكرة القدم الافتتاحي على مقاعد الإحتياط، حيث لعب أربع مباريات فقط في المجموع العام للمباريات.

وانضم باول إلى فريق إنتر ميامي ، الذي يدربه حاليا مدافع إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق فيل نيفيل، من نادي سينسيناتي لكرة القدم حيث أمضى هناك موسم 2019. كما لعب سابقا مع فريق نادي بورتلاند تمبرز Portland Timbers لمدة ست سنوات.

وكان عضوا رئيسيا في فريق تمبرز الذي فاز بكأس الدوري الأمريكي (إم إل إس MLS) 2015. ولعب 31 مباراة في الموسم العادي وست مباريات فاصلة في طريقه إلى اللقب.