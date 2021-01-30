الدوري الانجليزي: تعادل سلبي بين أرسنال ومانشستر يونايتد
تعادل فريق مانشستر يونايتد بلا أهداف أمام أرسنال في الدوري الانجليزي، وضيع نقاطا ثمينة للمرة الثالثة في سباق صدارة الدوري الانجليزي.
وكاد إديسون كافاني أن يمنح التقدم ليونايتد مرتين.
فقد ارتطمت كرة ألكسندر لا كازيت بالعارضة في الشوط الثاني، واضطر حارس يونايتد، دافيد دي خيا إلى استعراض مهارته في التصدي إلى محاولة إيميل سميثرو، وزميله بيبي.
وفي الجهة المقابلة من الملعب كان حارس أرسنال بيرند لينو هو الآخر في مستوى التحدي أمام هجمات فريد في الشوط الأول.
وحقق مانشستر يونايتد رقما قياسيا في المواجهات أمام أرسنال إذ لم ينهزم في ملعب الإمارات في 18 مباراة.
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ولكن المدرب أولي غونار سولشاير لم يكن راضيا على النتيجة، في نهاية المباراة، إذ كان يتوقع أن يفوز فريقه بالنقاط كاملة، بعدما سيطر على أغلب فترات اللعب دون أن يجد الطريق إلى شباك الفريق المنافس.
أما مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا فاعتبر النتيجة منصفة للفريقين، وكان سعيدا بنقطة واحدة في مباراة لم يتحكم فيها لاعبوه كما كان متوقعا.
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